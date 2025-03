Le origini di un campione

Mario Gabriele Andretti, nato a Montona nel 1940, è un nome che risuona con forza nel mondo del motorsport. Cresciuto in un contesto difficile, Andretti ha dovuto affrontare le sfide della vita fin dalla giovane età. La sua famiglia, costretta a fuggire dall’Istria a causa delle epurazioni del regime di Tito, si trasferisce in Italia, dove Mario inizia a coltivare la sua passione per le corse. La sua prima esperienza significativa avviene nel 1954, quando assiste al Gran Premio d’Italia, un evento che accende in lui il desiderio di diventare un pilota.

Il sogno americano

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Mario si fa notare nel panorama automobilistico americano, conquistando il titolo Usac e debuttando con successo in Champ Car. La sua determinazione e il suo talento lo portano a diventare un pilota di punta, ma è nel 1968 che fa il suo ingresso nel mondo della Formula 1. Con la Lotus, Andretti dimostra subito il suo valore, conquistando la pole position al suo debutto. La sua carriera in F.1 è costellata di successi, tra cui la vittoria del campionato del mondo nel 1978 con la Lotus 79, un’auto innovativa che ha rivoluzionato il design delle monoposto.

Un legame indissolubile con la Ferrari

Nel 1971, Andretti entra a far parte della scuderia Ferrari, un sogno per ogni pilota. La sua prima vittoria con il team avviene in Sud Africa, ma è il suo legame con la Formula 1 che lo definisce come uno dei più grandi piloti di sempre. Nonostante le sfide e gli infortuni, la sua passione per le corse non si spegne mai. Andretti ha sempre affermato che la velocità è la sua vera essenza, e il suo motto, “Se hai tutto sotto controllo… significa che non stai andando abbastanza veloce”, riflette la sua mentalità audace e competitiva.

Un’eredità duratura

Oggi, a 85 anni, Mario Andretti continua a essere un’icona nel mondo delle corse. La sua eredità vive attraverso il figlio Michael e il nipote John, entrambi piloti di successo. Inoltre, la sua azienda, Andretti Global, rappresenta un simbolo di innovazione e passione nel motorsport. Anche se non correrà direttamente nel 2026, il suo ruolo come Presidente del Consiglio di amministrazione di un nuovo team di Formula 1, Cadillac, dimostra che la sua influenza nel settore è tutt’altro che finita. Mario Andretti rimane un esempio di come la determinazione e la passione possano portare a risultati straordinari, rendendolo un vero campione dei due mondi.