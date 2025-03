Un weekend da incorniciare per Marquez

Il Gran Premio di Thailandia ha visto un Marc Marquez in forma smagliante, capace di dominare la scena con la sua Ducati ufficiale. Dopo un sabato già promettente, il pilota spagnolo ha confermato le sue ambizioni di titolo, chiudendo la gara in prima posizione e riportandosi in vetta alla classifica mondiale dopo un’assenza di 93 gran premi. La strategia adottata da Marquez è stata chiara: partire forte e gestire il vantaggio, ma non senza imprevisti.

La gara e le sfide affrontate

Fin dai primi giri, Marquez ha mostrato di avere il controllo della situazione, ma al settimo giro ha dovuto affrontare un problema di pressione delle gomme che lo ha costretto a rallentare e a seguire il fratello Alex. Questa manovra, sebbene rischiosa, si è rivelata vincente, permettendogli di recuperare il ritmo e di riprendere la testa della corsa nel finale, grazie a un sorpasso decisivo in curva 12. Marquez ha commentato la sua prestazione dicendo: “È stato davvero il weekend perfetto. Il feeling con la moto e la squadra è incredibile”.

Bagnaia e le sue difficoltà

Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marquez, ha chiuso la gara in terza posizione, cercando di limitare i danni e mantenere il distacco dal leader. Nonostante i suoi sforzi, Bagnaia ha faticato a superare Alex Marquez, rimanendo sempre a una distanza ravvicinata ma senza mai riuscire a concretizzare il sorpasso. “Ho provato tutto, ma non ero completamente a posto”, ha dichiarato Bagnaia, evidenziando le difficoltà incontrate durante la gara. Con 14 punti persi, il pilota italiano è determinato a migliorare nella prossima gara in Argentina.

Il futuro della MotoGP

Con questo risultato, la MotoGP si prepara a un finale di stagione avvincente, con Marquez che torna a essere il principale contendente per il titolo. La prossima tappa in Argentina rappresenta un’opportunità cruciale per Bagnaia e gli altri piloti per recuperare terreno. La competizione si fa sempre più serrata e ogni gara può rivelarsi decisiva per le sorti del campionato. Gli appassionati di motociclismo possono aspettarsi un grande spettacolo, con i migliori piloti pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi.