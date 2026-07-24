Maserati Fuoriserie crea un capolavoro: la GT2 Stradale Tribute to MC12

Maserati continua a stupire con le sue creazioni esclusive, e l’ultima nata dal programma Fuoriserie non fa eccezione. La GT2 Stradale Tribute to MC12 un esemplare unico realizzato per un collezionista di Taiwan, è un omaggio alla leggendaria MC12 una delle vetture più iconiche del marchio.

Consegnata il 23 luglio 2026 nella sede storica del Tridente a Modena, questa supersportiva rappresenta l’apice della personalizzazione e delle prestazioni. Con un motore V6 Nettuno da 640 CV la GT2 Stradale Tribute to MC12 è pronta a conquistare strade e piste con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e una velocità massima superiore ai 320 km/h.

Un design ispirato alle vittorie del team Vitaphone Racing

Il design della GT2 Stradale Tribute to MC12 è un vero e proprio tributo alla MC12 GT1 del team Vitaphone Racing che ha dominato le competizioni endurance nella seconda metà degli anni Duemila. La livrea, ispirata alla serie speciale MC20 del 2026, combina il Digital Mint Matte con il Nero Essenza e dettagli in Giallo Avia Pervia i colori che hanno portato la MC12 a tre vittorie assolute alla 24 Ore di Spa (2005, 2006 e 2008) e due secondi posti.

Per la prima volta su una GT2 Stradale, tutti gli elementi aerodinamici in fibra di carbonio sono realizzati con finitura lucida, esaltando il carattere tecnico della vettura. Il Tridente anteriore gli stemmi posteriori e la firma Maserati sull’ala posteriore sono rifiniti in giallo, mentre i cerchi monodado in nero anodizzato completano l’allestimento.

Interni da competizione e prestazioni eccezionali

L’abitacolo della GT2 Stradale Tribute to MC12 è un vero e proprio tempio del motorsport. I sedili in Alcantara nera presentano il Tridente ricamato in giallo sui poggiatesta, coordinato con le cinture di sicurezza a quattro punti e le cuciture gialle che percorrono volante, plancia e tunnel centrale. Un badge dedicato “Tribute to MC12” è incastonato nella plancia come firma esclusiva del progetto.

Sotto il cofano, il motore V6 Nettuno da 640 CV garantisce prestazioni da brivido. Grazie a una notevole riduzione del peso e a un’aerodinamica raffinata, questa Maserati è la più orientata alle prestazioni mai prodotta. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima superiore ai 320 km/h la GT2 Stradale Tribute to MC12 è pronta a scrivere nuove pagine di storia.

Maserati Fuoriserie: l’arte della personalizzazione

La GT2 Stradale Tribute to MC12 è un esempio perfetto del programma Maserati Fuoriserie che permette ai clienti di creare vetture completamente personalizzate. Ogni progetto nasce da un dialogo diretto con il cliente, intervenendo su colori, materiali, finiture e dettagli esclusivi.

La consegna di questa fuoriserie asiatica si inserisce nell’Anno del Tridente un calendario di iniziative con cui Maserati celebra i cento anni del proprio storico logo e della prima vittoria sportiva ottenuta nel 1926 da Alfieri Maserati al volante della Tipo 26. Una tradizione agonistica che, un secolo dopo, continua a dettare le linee della produzione stradale più estrema.