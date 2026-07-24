Formula e date della stagione 2026/27 di SuperLega Credem Banca

La stagione 2026/27 di SuperLega Credem Banca introduce novità emozionanti, tra cui i Play Out e un calendario asimmetrico. Scopri tutte le date e le formule dei principali eventi

La stagione 2026/27 di SuperLega Credem Banca si preannuncia come una delle più emozionanti della storia del campionato di pallavolo maschile italiano. Con l’82° campionato alle porte, sono state ufficializzate le date e le formule che renderanno questa edizione indimenticabile.

Tra le principali novità, spicca l’introduzione dei Play Out un girone all’italiana che deciderà l’unica formazione retrocessa in Serie A2. Inoltre, il calendario della Regular Season sarà asimmetrico, con girone di andata e ritorno differenti, per garantire maggiore imprevedibilità e spettacolo.

Le novità della stagione 2026/27

La stagione 2026/27 introdurrà i Play Out un girone all’italiana che coinvolgerà le quattro squadre che non centreranno l’accesso ai Play Off. Le squadre partecipanti riceveranno un punteggio bonus in base al loro piazzamento in Regular Season. L’ultima classificata del girone retrocederà in Serie A2.

Un’altra importante novità è la conferma dell’asimmetria del calendario della Regular Season. Questo significa che l’ordine e la sequenza delle giornate saranno diversi tra andata e ritorno, aggiungendo un ulteriore livello di imprevedibilità alla competizione.

Le date dei Play Out

I Play Out si svolgeranno tra il 14 marzo e il 18. Le date esatte dipenderanno dal numero di squadre coinvolte. Se la differenza punti tra la nona e la dodicesima classificata sarà pari o inferiore a 7 punti, i Play Out coinvolgeranno quattro squadre. In caso contrario, saranno tre le squadre coinvolte.

Le date dei Play Off Scudetto

Le prime otto squadre classificate al termine della Regular Season accederanno ai Play Off Scudetto. Quarti di Finale, Semifinali e Finale si giocheranno al meglio delle cinque gare. Le date dei Play Off Scudetto sono state fissate come segue:

Quarti di Finale 7, 14, 17, 21 e 28

7, 14, 17, 21 e 28 Semifinali 4, 7, 11, 18 e 25

4, 7, 11, 18 e 25 Finale 28 aprile, 2, 5, 8 e 11

Le date della Regular Season

La Regular Season inizierà il 18 e si concluderà il 28. Le 12 squadre partecipanti si sfideranno in 22 giornate, con un calendario asimmetrico che renderà ogni partita unica.

Al termine del girone di andata, le prime otto squadre classificate disputeranno i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega. La Regular Season sarà un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, con partite in tutte le principali città.

Le date delle coppe europee

La vincente della Regular Season accederà di diritto alla CEV Champions League 2027/28. Le altre due formazioni che accederanno alla Champions League saranno le finaliste dei Play Off Scudetto. Anche il pass per la CEV Cup sarà assegnato d’ufficio, ad una delle semifinaliste escluse dalla lotta scudetto.

Il posto in CEV Challenge Cup sarà sempre assegnato al termine dei Play Off 5° Posto. Le date delle coppe europee dipenderanno dai risultati delle squadre italiane nei Play Off Scudetto.

Le date della Supercoppa e della Coppa Italia

La Supercoppa 2026/27 si svolgerà tra il 14 e il 15. Le squadre partecipanti saranno le finaliste Scudetto e le finaliste di Coppa Italia. Gli abbinamenti sono stati definiti in base ai piazzamenti della scorsa stagione.

La Coppa Italia 2026/27 si svolgerà il 30 per i Quarti di Finale e il 6 e 7 per la Final Four. Parteciperanno le prime otto classificate del girone di andata della Regular Season.