Sequestrati 21 container con moto rubate a Roma: destinazione Africa

Un'operazione dei carabinieri a Roma ha portato alla scoperta di un deposito clandestino a Ponte Galeria, dove erano nascoste decine di moto rubate pronte per essere esportate.

Un’operazione dei carabinieri ha portato alla luce un traffico internazionale di motociclette rubate a Roma. Nella zona di Ponte Galeria, nella periferia ovest della capitale, è stato scoperto un deposito clandestino con 21 container pieni di moto e pezzi di veicoli rubati, pronti per essere esportati fuori dall’Europa.

L’indagine è partita da una serie di furti di scooter nei quartieri dei Parioli, Ponte Milvio e Nomentano. I carabinieri hanno seguito le tracce dei veicoli rubati fino a un terreno di una società in via della Magliana, dove hanno trovato i container affittati a cittadini stranieri.

Il deposito clandestino a Ponte Galeria

All’interno dei container, i carabinieri hanno trovato moto e scooter di diverse cilindrate, oltre a numerosi componenti di veicoli già imballati e pronti per la spedizione. Secondo gli investigatori, il deposito era organizzato per raccogliere mezzi di provenienza illecita e prepararli per un possibile trasferimento fuori dall’Europa, con probabile destinazione Senegal.

Sul posto, i militari hanno sorpreso cinque cittadini senegalesi. Tre di loro, di 53, 28 e 54 anni, sono stati fermati con l’accusa di ricettazione e riciclaggio. Altri due, di 50 e 54 anni, sono stati denunciati per lo stesso reato. Tutti i container e il loro contenuto sono stati sequestrati per le successive verifiche.

L’indagine continua

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’intero percorso delle moto rubate, dal momento del furto nelle strade di Roma fino alla loro possibile destinazione finale. I carabinieri stanno cercando anche altri affittuari dei container, molti dei quali al momento risultano irreperibili, per capire se dietro quel deposito ci fosse una rete più ampia.

Gli accertamenti serviranno a identificare i legittimi proprietari dei veicoli rubati e a ricostruire la storia di ogni singola moto. L’operazione dei carabinieri ha sventato un traffico internazionale di veicoli rubati, ma l’indagine è ancora in corso per scoprire tutti i responsabili.