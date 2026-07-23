Max Verstappen e il 300° podio della Red Bull: la storia di un successo

La Red Bull ha scritto un altro capitolo della sua straordinaria storia in Formula 1. Il team anglo-austriaco ha raggiunto il traguardo del 300° podio un risultato che testimonia la sua crescita costante e il suo dominio nelle ultime due decadi.

Tutto è iniziato nel 2006 durante il Gran Premio di Monaco quando David Coulthard conquistò il primo podio per la scuderia di Milton Keynes. Quel giorno, Coulthard salì sul podio con un mantello rosso da supereroe un simbolo che avrebbe caratterizzato il successo futuro del team.

Max Verstappen, il re dei podi con la Red Bull

Il 300° podio è arrivato grazie a Max Verstappen il pilota che ha contribuito maggiormente a questo traguardo. L’olandese vanta ben 130 podi con la Red Bull, seguito da Sebastian Vettel con 65 e Mark Webber con 41. Altri piloti come Daniel Ricciardo e Sergio Perez hanno contribuito con 29 podi ciascuno.

La Red Bull nel panorama della Formula 1

Con questo risultato, la Red Bull si posiziona al quinto posto nella classifica dei team con più podi in Formula 1. Un traguardo raggiunto in poco più di due decenni di attività, che la pone alle spalle di team storici come Williams (314 podi), Mercedes (323 podi), McLaren (562 podi) e Ferrari (845 podi).

La Red Bull ha nel mirino la Williams, con l’obiettivo di superare i suoi 314 podi. Tuttavia, eguagliare i numeri di McLaren e Ferrari sembra un’impresa impossibile per il momento.

Gli altri team in attività

Tra gli altri team attualmente in pista, Alpine occupa l’ottavo posto con 110 podi, considerando anche quelli ottenuti durante il periodo Renault. Aston Martin è ventiquattresima con 13 podi, mentre Racing Bulls è trentatreesima con 6 podi, inclusi quelli ottenuti come Toro Rosso e AlphaTauri.

La storia della Red Bull in Formula 1 è un esempio di determinazione e successo. Dai primi passi a Monaco al trionfo a Spa-Francorchamps, il team ha dimostrato di essere una forza con cui fare i conti. Con piloti come Verstappen, Vettel e Webber, la Red Bull ha scritto pagine indimenticabili nella storia della Formula 1.