La Maserati GranCabrio è quasi pronta al debutto. Dopo le prime immagini sono arrivate anche le foto ufficiali del prototipo, testato su strada, che sarà disponibile anche nella versione 100% elettrica.

Maserati GranCabrio: la nuova gamma 2023

I primi scatti della Maserati GranCabrio sono stati resi pubblici dalla casa automobilistica.

La vettura, testata su strada con livrea ancora camuffata, sarà disponibile anche nella versione totalmente elettrica.

Il modello è infatti un primo passo verso l’obiettivo di una gamma tutta elettrica da raggiungere entro il 2030. Il lancio è previsto per il prossimo anno, ma nel frattempo sono in corso i diversi test, su pista, strada e diverse condizioni d’uso, per raccogliere i dati utili alla messa a punto finale.

Maserati GranCabrio: arriva la versione 100% elettrica

Le immagini pubblicate della nuova Maserati GranCabrio dovrebbero ritrarre la versione dotata del motore endotermico V6 Nettuno. Lo stesso propulsore è presente anche sulla nuova GranTurismo, modello da cui deriva la GranCabrio, che sarà resa disponibile anche con un motore elettrico al 100%.

Le differenze dalla GranTurismo saranno poche. In particolare, le diversità si noteranno sia nel vano bagagli posteriore che nel tettuccio. La capote sarà completamente in tela, una soluzione che andrà ad impattare soprattutto sul peso della vettura, diminuendolo.

Il motore V6 Nettuno, come nella GranTurismo, potrà essere scelto tra due livelli di potenza. La versione Modena sarà dotata di un propulsore da 490 CV, mentre in quella Trofeo il motore sarà da 550 CV.

Per quanto riguarda il modello Folgore, elettrico al 100%, ci saranno 3 motori elettrici, ognuno da 300 kW.

Maserati GranCabrio: interni e prezzi della nuova gamma

Come tutti gli altri modelli targati Maserati, il design degli interni abbraccerà linee raffinate ed eleganti. Un mix perfetto tra la modernità e l’artigianato che da sempre caratterizza il marchio. Gli interni dovrebbero inoltre risultare funzionali e spaziosi; un obiettivo a cui Maserati ha prestato molta attenzione.

Non discostandosi dalla gamma delle nuove GranTurismo, la lunghezza della GranCabrio si aggirerà intorno ai 5 metri, con un passo di poco inferiore ai 3 metri. Per quanto riguarda i prezzi, i modelli Modena e Trofeo potrebbero partire da un costo intorno ai 180mila euro. La Folgore invece dovrebbe avere un prezzo di listino maggiore, attorno ai 200mila euro.

