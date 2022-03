Sono emersi nuovi dettagli sulla promettente Maserati GranTurismo elettrica. Dalla fusione con Stellantis, le cose si stanno muovendo alla grande; il marchio fatto più annunci e presentazioni in un anno che in un decennio. Mentre aspettiamo le immagini finali del SUV Grecale, che sarà posizionato sotto il Levante, il marchio italiano ci dà un nuovo e molto più conciso scorcio del suo futuro 100% elettrico.

Il Grecale avrà la sua versione a batteria, così come la GranTurismo e la GranCabrio, che sono oggetto di una notizia con la prima immagine del futuro coupé sportivo.

La transizione sarà liscia, con una successione di lanci elettrici fino al 2025, quando la maggior parte dei modelli sarà offerta sia in versione a combustione che ibrida, oltre a una versione ricaricabile a zero emissioni. Maserati sarà quindi il primo marchio di lusso ad avere una gamma elettrica completa.

I modelli a benzina rimarranno nel catalogo in parallelo, prima di essere gradualmente eliminati per fare posto solo all’elettrico dal 2030. La conversione sarà poi fatta per Maserati.

Il costruttore italiano ha rivelato le prime immagini della sua nuova GranTurismo coupé, il primo membro della famiglia “Folgore”.

Più di 1000 CV per la Maserati GranTurismo

Durante la presentazione del bilancio 2021, Maserati ha colto l’occasione per svelare alcune delle caratteristiche tecniche della GranTurismo “Folgore”.

La versione elettrica della GranTurismo avrà ben oltre 1.200 CV e si dice che sarà l’auto elettrica più veloce sul mercato, con uno 0 a 100 in poco più di 2 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h.

Il marchio italiano promette prestazioni di ricarica di alto livello, l’uso di materiali compositi e ultraleggeri e… il centro di gravità più basso della categoria. Maserati spiega che ha utilizzato la sua ricerca in Formula E, anche se l’esperienza dell’azienda è scarsa: il 2022/2023 sarà la sua prima stagione.

Il programma delle prossime auto elettriche

La famiglia Folgore è destinata ad espandersi rapidamente. Maserati conferma il programma di rilascio dei nuovi modelli elettrificati, che si susseguiranno nei prossimi tre anni. Il fatto è che tutti questi modelli saranno venduti in entrambe le versioni a combustione interna ed elettrica. Ciò inevitabilmente implica concessioni nello sviluppo della piattaforma, che non potrebbe essere progettato esclusivamente per un motore e batterie, a differenza di Tesla. Infatti, con i suoi tre motori e 1200 CV, la GranTurismo punta chiaramente alle prestazioni della Tesla Model S Plaid, anche se le due non hanno molto altro in comune.