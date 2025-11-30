Maxus Deliver 9: il camper conveniente e performante per le tue avventure

Il Maxus Deliver 9 è un camper che garantisce un eccellente rapporto qualità-prezzo, mantenendo al contempo elevate funzionalità e prestazioni.

Nel panorama attuale dei camper, il Maxus Deliver 9 si distingue per il suo prezzo competitivo e per le soluzioni pratiche proposte. Questo veicolo, derivato dal furgone Maxus, è stato progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un camper funzionale senza gravare sul budget. La notizia è arrivata da esperti del settore, che evidenziano le caratteristiche che lo rendono interessante.

I fatti

Il Maxus Deliver 9 si basa sulla versione lunga e con tetto alto del furgone, misurando circa 5,94 metri. Sotto il cofano, si trova un motore turbodiesel da 2,0 litri, capace di erogare 145 CV e 375 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. La capacità di traino è di 2,8 tonnellate: sebbene non sia eccezionale, è sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani.

Interni ben attrezzati

Per un prezzo di circa 54.000 euro, il camper è dotato di un angolo cottura completo, comprensivo di lavello, microonde, piano cottura a gas e induzione, oltre a un frigorifero con scomparto congelatore. È presente un bagno separato, dotato di doccia e toilette, e una doccia esterna per i mesi estivi. Il letto posteriore, fisso, può essere regolato in altezza per ottimizzare lo spazio di stivaggio.

Un design funzionale e sobrio

All’interno, l’aspetto è caratterizzato da materiali in legno plastificato e da una palette di colori grigio e beige. La disposizione degli spazi è pratica, con una panca, un tavolo e due sedili anteriori girevoli. Ampie finestre e botole sul tetto garantiscono un’illuminazione naturale e una buona ventilazione, mentre la tappezzeria del letto, che poggia su un mobile incorporato, assicura un utilizzo semplice e senza fronzoli. Non si tratta di un lusso sfrenato, ma di un allestimento funzionale.

Esterno e dotazioni tecniche

Dal punto di vista estetico, il camper si distingue per le sue grafiche grigio-rosse e per il tendalino di serie, mantenendo comunque la silhouette di un comune furgone. Sebbene non si tratti di un colpo d’occhio, il focus rimane sulla funzionalità. A livello tecnico, il Maxus Deliver 9 è dotato di una batteria da 2,56 kWh supportata da un modulo solare da 190 W, oltre a due serbatoi da 100 litri per acque chiare e grigie e un serbatoio per le acque reflue da 16 litri. La ricarica è possibile sia tramite rete elettrica sia utilizzando il motore durante i viaggi.

Un’opzione interessante per il mercato australiano

Attualmente, il Maxus Deliver 9 è disponibile solo in Australia, dove viene venduto con il marchio LDV al prezzo di 89.990 dollari australiani, corrispondenti a circa 54.000 euro. Questa cifra è sorprendentemente competitiva, considerando che in Europa spesso non si riesce a trovare nemmeno un furgone nudo a quel prezzo. Il camper compete con modelli ben noti nella stessa fascia di prezzo, come il Volkswagen Grand California e van derivati da Fiat Ducato o Mercedes Sprinter.

Per chi cerca un camper conveniente e non vuole rinunciare al comfort, il Maxus Deliver 9 rappresenta una scelta molto interessante. Tuttavia, la sua attuale disponibilità limitata all’Australia potrebbe cambiare le carte in tavola se la casa madre decidesse di introdurlo anche nel mercato europeo. Questo potrebbe portare a un notevole cambiamento all’interno del segmento dei camper.