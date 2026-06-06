Mazda CX-60 2026: design, motori e prezzi del nuovo SUV premium

La Mazda CX-60 2026 combina eleganza e tecnologia avanzata. Scopri le sue innovazioni, i motori ibridi e diesel, e i prezzi in questa recensione completa.

La Mazda CX-60 2026 rappresenta un punto di riferimento nel segmento dei SUV di lusso. Con un design raffinato e una gamma di motori avanzati, questo veicolo incarna la filosofia Jinba Ittaidove l’auto e il guidatore diventano un tutt’uno. La nostra prova su strada ha messo alla luce le sue qualità uniche, dalla silenziosità dell’abitacolo alla risposta dinamica.

Disponibile con motori ibridi plug-in e diesel a sei cilindri, la CX-60 offre un’esperienza di guida bilanciata tra comfort e prestazioni. Il prezzo parte da circa 55.000 euro, raggiungendo i 72.000 euro per le versioni più accessoriate. Scopriamo insieme cosa rende questo SUV così speciale.

Design e interni: eleganza e funzionalità

Il design della Mazda CX-60 2026 è caratterizzato da linee pulite e proporzioni equilibrate. Il frontale presenta una calandra ampia e fari a L che conferiscono un aspetto deciso ma non eccessivo. Di profilo, l’abitacolo arretrato e i cerchi da 20 pollici contribuiscono a un’estetica armoniosa.

All’interno, la plancia ampia e lineare offre una sensazione di spazio ben organizzato. La posizione di guida è facilmente regolabile, con un sistema di personalizzazione automatica che adatta sedile, volante e specchietti in base alle preferenze del conducente. La silenziosità dell’abitacolo e il sistema audio di alta qualità completano l’esperienza premium.

Motori e prestazioni: efficienza e potenza

La gamma motori della CX-60 include versioni mild hybrid a 48Vibride plug-in e motori benzina e diesel a sei cilindri. La versione plug-in hybrid combina un motore benzina 2.5 con un’unità elettrica da 129 kW, offrendo una potenza totale di 327 CV e 500 Nm. Il cambio automatico a otto rapporti garantisce una guida fluida e progressiva.

Il motore diesel 3.3 e-Skyactiv D, con tecnologia DCPCI e supporto mild hybrid, offre un consumo reale di circa 4,0 l/100 km. La trazione posteriore o integrale i-Activ AWD, insieme alle sospensioni a doppio braccio oscillante, assicurano un equilibrio dinamico e una guida sicura.

Prezzi e allestimenti: un investimento di lusso

La gamma della Mazda CX-60 2026 parte da circa 55.000 euro per la versione diesel mild hybrid da 200 CV a trazione posteriore. Gli allestimenti più ricchi e il diesel da 249 CV con trazione integrale raggiungono i 70.000 euro e oltre. La versione plug-in hybrid da 327 CV parte da oltre 57.000 euro, con un massimo di circa 71.500 euro per gli allestimenti completi.

Gli optional, come vernici metallizzate e pacchetti di equipaggiamento, possono incidere ulteriormente sul prezzo, ma offrono un’esperienza di guida ancora più personalizzata e lussuosa.