Ritorno delle edizioni speciali

La Mazda MX-5, un’icona nel mondo delle auto sportive, celebra i suoi 36 anni di storia con il ritorno delle versioni speciali Kazari e Homura per il 2025. Questi modelli, già noti agli appassionati, si presentano con dotazioni aggiornate e un design rinnovato, mantenendo intatta la loro essenza sportiva. La gamma della MX-5 rimane disponibile anche con gli allestimenti Prime-Line ed Exclusive-Line, offrendo così una varietà di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Dettagli delle versioni Kazari e Homura

La Mazda MX-5 Kazari si distingue per le sue finiture curate e raffinate. Gli interni sono arricchiti da sedili in pelle nappa beige e un soft top beige che crea un elegante contrasto con la carrozzeria. Questi dettagli non solo migliorano l’estetica, ma elevano anche la qualità percepita dell’abitacolo. Sotto il cofano, la Kazari monta il motore 1.5 Skyactiv-G da 132 CV, mantenendo la tradizionale configurazione telaistica che ha reso famosa la MX-5.

D’altra parte, la versione Homura si rivolge a chi cerca un’esperienza di guida più sportiva. Equipaggiata con sedili Recaro rivestiti in pelle e tessuto scamosciato, questa versione presenta anche retrovisori esterni in nero lucido e pinze freno Brembo a quattro pistoncini, progettate per migliorare le prestazioni in pista. Anche in questo caso, il motore rimane il 1.5 da 132 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce, garantendo una guida coinvolgente e reattiva.

Aggiornamenti per tutta la gamma MX-5

Oltre alle novità delle versioni speciali, tutta la gamma della Mazda MX-5 2025 ha ricevuto aggiornamenti tecnici significativi. Tra le novità, spicca l’introduzione del tasto DSC Track, che consente una maggiore libertà di movimento durante la guida sportiva, limitando i controlli elettronici. Inoltre, lo sterzo è stato migliorato con nuove regolazioni e materiali che riducono gli attriti, offrendo un feeling di guida più naturale e diretto.

Con l’assenza del motore 2.0, i prezzi della MX-5 partono da 32.400 euro per la versione Prime Line Soft Top, arrivando fino a 41.150 euro per la Homura con carrozzeria RF e tetto rigido elettrico. Per facilitare l’acquisto, Mazda offre il finanziamento Mazda Advantage, con rate a partire da 199 euro al mese per 36 mesi, permettendo ai clienti di scegliere se sostituire, riscattare o restituire l’auto al termine del contratto.