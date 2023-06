Mercedes-AMG C 63 S E Performance: caratteristiche, design, informazioni

Mercedes-AMG C 63 S E Performance è una creatura particolarmente interessante. A differenza di Audi, che ha scelto di offrire la RS4 solo in versione Avant, Mercedes si attiene al suo solito schema di offrire sia una berlina che una station wagon.

Da quando la C63 ha deciso di abbandonare il V8 per un quattro cilindri ibrido ricaricabile, le emissioni di CO2 sono crollate. Sono passate da 247 g/km per il 4.0 biturbo a soli 156 g/km per questa nuova generazione. E queste sono le cifre per la berlina, che è tradizionalmente meno efficiente della station wagon! A questo livello, la penalizzazione è di “soli” 2.370 euro. Nel complesso, la nuova C63 S AMG è meno costosa del modello precedente.

Ma se si prende in considerazione il solo prezzo base, l’inflazione è significativa: la berlina parte da 134.350 euro e la station wagon da 135.850 euro. Si tratta di 25.000 euro in più rispetto alla vecchia C63 S, anche se stiamo confrontando mele e pere, dato che la nuova arrivata è un’ibrida ricaricabile e deve considerare il costo della batteria, dell’elettronica di potenza e del motore elettrico, che la ex C63 S AMG non aveva.

Tuttavia, la nuova C63 S AMG avrà il suo bel da fare contro una BMW M3, ora disponibile come M3 Touring, con un motore a sei cilindri ma senza ibridazione.

Opzioni ovviamente costose

Non sorprende che Mercedes abbia dato il via alla carriera della vettura con un’edizione di lancio disponibile per un anno. Denominata F1 Edition, comprende la verniciatura Manufaktur grigio alpino, le marcature laterali, le linee decorative rosse, i cerchi forgiati AMG da 20 pollici in nero opaco e il pacchetto aerodinamico AMG (splitter anteriore più grande, pannelli laterali ridisegnati e diffusore aggiuntivo).

A bordo, i sedili AMG Performance in pelle Nappa presentano cuciture rosse ed emblemi AMG in rilievo. L’edizione di lancio ha un costo aggiuntivo di 17.500 euro.

