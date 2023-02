Test Drive nuova Mercedes Classe C: prezzo, dimensioni e tecnologia

Comfort, tecnologia e motorizzazioni ibride (anche plug-in) per la nuova Mercedes Classe C. La "baby Benz" diventa grande e si fa notare.

La “baby Benz” diventa grande, con un allestimento tecnologico e confortevole ai massimi livelli. Abbiamo testato per voi la nuova Mercedes Classe C nell’allestimento 300 Diesel con il sistema mild hybrid. Abbiamo provato questo modello per diversi giorni, cercando di capire quanto fosse fruibile sia nella routine settimane che per le gite fuori porta del week-end.

Mercedes Classe C: dimensioni e design

Grande, snella ed elegante. Un’icona di stile, almeno per il design, che ha sempre contraddistinto la Classe C di Mercedes-Benz. L’ultimo restyling aumenta le dimensioni rendendola più simile alla sorella maggiore Classe E, senza però perdere i tratti somatici sportivi e snelli della mitica baby Benz. Più di 470 cm di lunghezza per una larghezza totale di ben 1,82 metri, rimane sempre attaccata al terreno da vera berlina sportiva con un’altezza di 143 cm.

L’allestimento Premium che vedete in prova monta numerosi dettagli ripresi dal reparto AMG, optional rispetto all’auto di serie, ma che la impreziosiscono nel design non poco. Lateralmente a colpo d’occhio non risulta così diversa dalla precedente versione, è guardandola da dietro e frontalmente infatti, che ritroviamo i nuovi dettagli principali.

La firma ottica viene incastonata e slanciata dalla carrozzeria bombata e curva, con una griglia anteriore in cui batte lo stemma Mercedes affogato nei sensori e nei dettagli della nuova calandra.

Mercedes Classe C: interni

Il bagagliaio è notevolmente ridotto nell’allestimento berlina, un po’ per la meccanica sotto al piano di carico e un po’ per le forme ritagliate della coda. 315 litri di capienza base, che per la versione station wagon ancora non provata, arrivano fino a 455 litri (non abbattendo la fila posteriore di sedili).

Il confort però si fa sentire per tutti i passeggeri, 4 comodi 5 un po’ stretti se alti, con un particolare occhio di riguardo a guidatore e primo passeggero.

Nuova Mercedes Classe C: infotainment rinnovato

Davanti si sviluppa tutta la nuova tecnologia Mercedes appoggiata dal nuovo sistema di infotainment MBUX. La nuova Mercedes Classe C è stata pioniera del sistema touch centrale che rende il tunnel un prolungamento delle funzionalità.

Il volante diventa digitalmente un “joystick” per controllare qualsiasi funzione, sia relativa all’intrattenimento che alla dinamica e alle impostazioni del veicolo. Un’impostazione futuristica ma completamente approvata che proietta il modello nella competizione calda e attuale delle EV.

Test Drive e video ufficiale

Per scoprire tutte le funzionalità e le sensazioni di guida vi rimandiamo al test drive ufficiale di Motorimagazine, nel frattempo, cerchiamo di analizzare il nuovo assetto con i dati rilevati. La motorizzazione in prova è capostipite della versione Diesel con ben 265 cavalli di potenza e 550 Nm di coppia a soli 1.800 giri. Si aggiunge al powertrain termico l’elettrificazione leggera (MHEV) che ci fa guadagnare moltissimo nei consumi alle basse velocità. L’erogazione è lineare durante la guida di tutti giorni, ma non delude affatto, quando vogliamo divertirci fra le curve o viaggiare in crociera in autostrada.

La frenata è da comprendere e da apprendere, con un pedale leggermente spugnoso che ha bisogno di un piede abituato per essere sempre prevedibile. Punta di diamante invece il cambio, Gtronic a 9 rapporti, perfetto per questa motorizzazione turbo diesel. L’assetto è rigido ma le sospensioni sono morbide, con una guida comoda in città ma sempre precisa quando si alza il ritmo. Rispetto alla precedente versione, comunque, il peso (che è anche aumentato) non si sente così tanto e rende la guida molto più leggera.

Mercedes Classe C: prezzo, listino e versioni disponibili

La versione più economica di nuova Mercedes Classe C ha un costo di partenza di circa 51.000 euro. L’allestimento che avete visto in prova, con la motorizzazione Diesel da 265 cavalli e tutti gli optional Premium con finiture AMG, costerà invece più di 60.000 euro. Se viaggiate molto i Diesel mild hybrid sono perfetti, sia come rapporto qualità/prezzo che per i consumi mitigati. Per chi invece ama la sportività e vorrà conoscere la nuova Mercedes C63 S 2023, bisognerà spendere tra i 90 e i 100.000 euro; poco impattanti gli allestimenti benzina/plug-in hybrid di questa versione.