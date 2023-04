La divisione AMG Performance di Mercedes-Benz ha presentato la nuova Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2023, con le parole “AMG” e “Performance” che forniscono indizi non troppo velati sull’obiettivo e, presumiamo, sulle capacità di questo modello ibrido plug-in.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance: caratteristiche, design, motori

Secondo AMG, l’auto incorpora un know-how e una tecnologia significativi provenienti dalla F1. Ad esempio, un motore turbo da 2,0 litri da 469 cavalli montato longitudinalmente all’anteriore è supportato da un motore elettrico a due velocità sull’asse posteriore.

È importante notare che il supporto elettrico del turbocompressore a gas di scarico elimina il ritardo del motore a combustione, mentre l’azionamento elettrico spinge la vettura da ferma per un’accelerazione massiccia.

Sia il gruppo propulsore elettrico che la batteria ad alte prestazioni da 400 volt sono stati sviluppati da AMG esclusivamente per i suoi modelli. La batteria è stata appositamente progettata per fornire una potenza elevata e sfruttare il raffreddamento diretto delle celle. La potenza combinata del sistema è di 671 cavalli, mentre la coppia massima combinata è di 752 lb-ft – entrambi nuovi massimi per la Classe C.

Le modalità di guida sono otto: Elettrica (quindi sì, può essere guidata in modalità completamente elettrica), Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Race, Slippery e Individual. La rigenerazione dell’energia frenante può essere impostata su uno dei quattro livelli disponibili (compreso lo 0, che non prevede alcuna rigenerazione).

Prestazioni

Questa edizione segna la prima volta che una C 63 è equipaggiata con la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile, che trasferisce la potenza alla strada e include anche una modalità drift per sbandate controllate. La C 63 è inoltre dotata di serie di sterzo attivo sull’asse posteriore, unico nel segmento.

Oltre alle sue capacità, la C 63 presenta caratteristiche fisiche distinte rispetto alla Classe C normale, a partire dal frontale più lungo e più largo di 50 mm. Nel complesso, è anche più lunga di 83 mm e la carreggiata è più larga di 76 mm nella parte anteriore. Il passo è più lungo di 10 mm.

Un’altra caratteristica esclusiva della C 63 S è una stretta uscita d’aria al centro del cofano che conduce a queste due “cupole di potenza”. Un badge AMG nero sostituisce la stella Mercedes argentata sul cofano – una novità assoluta per un modello AMG di serie. Nella parte anteriore, la griglia è specifica AMG con i suoi montanti verticali. Le minigonne laterali abbinate, la grembiulatura posteriore con un grande diffusore e i due doppi terminali di scarico trapezoidali con nervature esterne completano il design.

