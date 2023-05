Auto-robot grazie a internet: mito o realtà?

Le auto completamente autonome non sono così distanti dalla realtà ma c'è bisogno di più fattori diversi che si uniscano per realizzarle

Negli ultimi anni, l’evoluzione tecnologica ha avuto un impatto significativo sul settore automobilistico, portando a una crescente integrazione tra veicoli e dispositivi digitali. Uno degli aspetti di maggiore interesse di questa tendenza coincide con l’implementazione di sistemi di connettività a internet all’interno delle auto.

Ma l’immagine di un auto totalmente autonoma, quasi robotizzata e sempre connessa, è un mito o la realtà? In questo articolo, analizzeremo le ultime novità in questo campo e discuteremo le opportunità e le principali criticità che derivano da questa innovazione.

Connessione a Internet: funzionalità e vantaggi

La connessione internet nelle auto è ormai una realtà consolidata che offre numerosi vantaggi a conducenti e passeggeri. Grazie alla rete Wi-Fi integrata o al supporto per la connessione tramite smartphone, è possibile accedere a un enorme numero di servizi e applicazioni direttamente dall’abitacolo. Tra questi, possiamo parlare della navigazione tramite GPS in tempo reale, l’accesso a servizi di intrattenimento che ci permettono di ascoltare musica e guardare video in streaming (rispettando sempre le regole) o anche l’utilizzo di assistenti vocali per il controllo delle varie funzioni del veicolo.

Inoltre, la connessione a internet permette di migliorare la sicurezza stradale attraverso l’adozione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che sfruttano le informazioni raccolte da sensori e telecamere per aiutare chi è alla guida a prevenire incidenti e gestire meglio ingorghi e altre situazioni di traffico complicate. Un esempio è il sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB), che si attiva quando viene rilevato un ostacolo sulla strada.

Connettività: criticità e sfide da superare

Nonostante gli innegabili vantaggi offerti dalla connessione internet nelle auto, non si possono ignorare anche alcune criticità che devono essere affrontate per garantire un’esperienza soddisfacente e sicura a tutti gli utenti. Tra queste, vale la pena citare la copertura e la qualità del segnale. In alcune zone d’Italia, infatti, ancora oggi la connessione è lenta o instabile, limitando la fruizione dei servizi offerti e creando una vera e propria disparità di condizioni fra chi vive nelle zone più servite e chi continua a resistere in quelle meno digitalizzate.

Sicurezza

Oltre a questo, la sicurezza informatica è un tema sempre più rilevante nel settore automobilistico, dato che la crescente connettività espone i veicoli a potenziali rischi di hacking e violazioni dei dati. Per far fronte a queste minacce, i produttori di automobili e i fornitori di servizi digitali devono investire in soluzioni avanzate di protezione e monitoraggio delle reti, installando sistemi di sicurezza già dalla fabbrica, in grado di garantire standard di protezione sufficienti al grande pubblico (magari non preparato dal punto di vista tecnico per proteggersi in modo adeguato, in totale autonomia).

Internet nelle auto e il futuro della mobilità

La connessione internet nelle auto rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di una mobilità sempre più smart e interconnessa. In futuro, la diffusione di veicoli a guida autonoma e l’integrazione con le infrastrutture urbane potrebbero portare a un’ulteriore evoluzione dei servizi offerti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’impatto ambientale.

V2X

Da questo punto di vista, una delle principali tendenze in atto nel settore dell’automotive è legata allo sviluppo di veicoli connessi, che comunicano tra loro e con l’ambiente circostante. Questa tecnologia, nota come Vehicle-to-Everything (V2X), permette alle auto di scambiare informazioni in tempo reale con altri mezzi di trasporto, infrastrutture stradali e dispositivi mobili, migliorando la sicurezza e l’efficienza del traffico.

Car sharing

Un altro aspetto importante legato all’internet nelle auto è la crescente diffusione di servizi di mobilità condivisa, come il car o il ride sharing. Queste soluzioni, che si basano sulla messa a disposizione di veicoli al pubblico tramite piattaforme digitali, consentono agli utenti di condividere l’utilizzo di un’auto o di richiedere un passaggio in modo semplice e veloce, riducendo la congestione del traffico e lo smog, oltre a far risparmiare sui costi del carburante.

Nuove opportunità di crescita

L’evoluzione delle auto ha anche portato a un incremento delle opportunità di business per le aziende del settore digitale. Ad esempio, i fornitori di contenuti e servizi online possono ampliare la propria offerta rivolgendosi a un nuovo numero di utenti, ovvero i passeggeri dei veicoli connessi.

I produttori di automobili possono stabilire partnership con aziende tecnologiche per sviluppare nuove funzionalità e applicazioni che migliorino l’esperienza di guida e il valore percepito dei loro modelli. La possibilità di giocare online a un casinò in Italia in modo sicuro e legale, magari durante una breve pausa, non è un’evenienza trascurabile.

Smart grid e macchine elettriche

Nell’ottica di una mobilità più green e sostenibile, l’evoluzione delle auto può anche contribuire a promuovere l’adozione di veicoli elettrici (EV) e a migliorare la loro efficienza. Grazie alla connettività, infatti, gli EV possono essere integrati in reti intelligenti di gestione dell’energia (smart grid), ottimizzando la ricarica delle batterie e riducendo il carico sulle infrastrutture. Inoltre, i possessori di veicoli elettrici possono beneficiare di servizi online che facilitano la pianificazione dei viaggi e la ricerca di stazioni di ricarica, rendendo l’uso di queste auto più pratico e meno stressante.

L’impegno delle parti

Per sfruttare al meglio queste nuove potenzialità dell’automotive, è fondamentale che i vari attori coinvolti nel settore lavorino insieme per creare un ecosistema di mobilità integrato, interconnesso e sicuro. Questo include non solo i produttori di automobili e i fornitori di servizi digitali, ma anche le autorità pubbliche, gli operatori di telecomunicazioni e le società che gestiscono il traffico e tutte le infrastrutture stradali.

Solo attraverso un approccio collaborativo sarà possibile superare le principali criticità legate alla connettività e alla sicurezza informatica, promuovendo al contempo l’innovazione e lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità.

Se, da un lato, la crescente connettività può portare a una maggiore accessibilità e inclusione, offrendo a persone con disabilità o a coloro che vivono in aree rurali la possibilità di usufruire di servizi di trasporto più efficienti e personalizzati, d’altro canto, è importante tenere conto dei potenziali rischi legati alla privacy e alla protezione dei dati personali, garantendo che le informazioni raccolte dai veicoli connessi siano utilizzate in modo responsabile e trasparente.

L’idea di auto sempre più “robotizzate” ci propone una realtà in continua evoluzione, che sta trasformando il modo in cui ci spostiamo e interagiamo con l’ambiente che ci circonda. Grazie alla connettività, i veicoli stanno diventando sempre più intelligenti e connessi, offrendo nuove opportunità per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità del trasporto. Tuttavia, è fondamentale non ignorare i problemi legati alla copertura del segnale, alla sicurezza informatica e all’impatto sociale ed etico di questa tecnologia, al fine di garantire un futuro della mobilità che sia veramente smart e inclusivo per tutti.