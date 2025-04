Un annuncio atteso nel mondo delle auto sportive

Mercedes-AMG, la divisione ad alte prestazioni della casa automobilistica tedesca, è pronta a lanciare sul mercato quella che potrebbe diventare l’auto più potente della sua storia. Con un teaser pubblicato sui social media, l’azienda ha stuzzicato l’interesse degli appassionati, promettendo che “qualcosa di grande sta arrivando” a giugno. Le aspettative sono alte e i rumors si intensificano attorno alla nuova AMG GT Coupé4, una super berlina completamente elettrica che potrebbe rivoluzionare il concetto di prestazioni nel settore automobilistico.

Design e innovazione tecnologica

La silhouette della nuova AMG GT Coupé4 è già stata anticipata in un’immagine che mostra linee slanciate e un muso pronunciato, elementi che richiamano il design della Vision AMG Concept presentata nel 2022. I passaruota muscolosi e la linea del tetto filante conferiscono alla vettura un aspetto aggressivo e sportivo. Questo modello rappresenta un passo avanti significativo per Mercedes-AMG, poiché sarà il primo a utilizzare la nuova piattaforma AMG Electric Architecture (AMG.EA), progettata esclusivamente per veicoli ad alte prestazioni a zero emissioni.

Prestazioni senza precedenti

Secondo le indiscrezioni, la nuova AMG GT Coupé4 potrebbe vantare una potenza superiore ai 1.000 CV, un traguardo che la colloca in una dimensione finora inesplorata per il marchio. Confrontata con concorrenti come la Porsche Taycan, la nuova berlina promette di offrire innovazioni tecnologiche all’avanguardia, tra cui una batteria ad alte prestazioni e motori a flusso assiale. Questi elementi garantiranno una risposta immediata e livelli di efficienza elevatissimi, rendendo l’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Un posizionamento esclusivo sul mercato

Il teaser ufficiale ha rivelato un design affilato e accattivante, superando le aspettative iniziali. I prototipi camuffati sono già stati avvistati su strada, ma i dettagli completi saranno svelati a giugno. Si prevede che la nuova AMG GT Coupé4 avrà un posizionamento esclusivo sul mercato, con prezzi a partire da almeno 150.000 euro, in diretta competizione con modelli come l’Audi e-tron GT. Con questa nuova proposta, Mercedes-AMG non solo punta a conquistare il mercato delle auto elettriche, ma anche a stabilire nuovi standard di prestazioni e lusso.