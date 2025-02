Un anniversario significativo per Mercedes-Benz

Nel 2025, Mercedes-Benz festeggia un traguardo importante: i 30 anni del suo iconico large van, lo Sprinter. Questo furgone ha segnato una vera e propria rivoluzione nel settore dei veicoli commerciali leggeri, diventando un punto di riferimento per professionisti e aziende di tutto il mondo. Per celebrare questa ricorrenza, è stata lanciata l’edizione speciale “30 Years Sprinter”, disponibile da febbraio, che mette in risalto le caratteristiche premium del veicolo.

La storia dello Sprinter: un viaggio nel tempo

Lo Sprinter è stato presentato per la prima volta nella primavera del 1995, raccogliendo l’eredità del leggendario T1/TN. Sin dal suo debutto, ha offerto innovazioni tecniche senza precedenti, come la combinazione di una carrozzeria autoportante e trazione posteriore. Con il suo design moderno e le potenti motorizzazioni, ha rapidamente conquistato il mercato, diventando il furgone preferito da allestitori e specialisti delle trasformazioni.

Innovazioni e sviluppi nel corso degli anni

Nel corso degli anni, lo Sprinter ha subito numerosi aggiornamenti e miglioramenti. Dalla seconda generazione, lanciata nel 2006, sono stati introdotti sistemi di sicurezza avanzati come l’ESP e il Crosswind Assist. La terza generazione, presentata nel 2018, ha portato con sé il sistema multimediale MBUX, che ha rivoluzionato l’esperienza di guida nei veicoli commerciali. Inoltre, l’introduzione dell’eSprinter ha segnato un passo importante verso la sostenibilità, offrendo un’alternativa completamente elettrica con un’autonomia fino a 478 chilometri.

Un futuro luminoso per lo Sprinter

Con quasi 5 milioni di unità vendute e una continua evoluzione, lo Sprinter si prepara a rimanere un leader nel suo segmento. La combinazione di versatilità, comfort e tecnologia all’avanguardia ha reso questo furgone un compagno indispensabile per le aziende. La celebrazione dei 30 anni non è solo un momento di riflessione, ma anche un’opportunità per guardare al futuro e continuare a innovare nel settore dei veicoli commerciali.