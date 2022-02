Nyck de Vries è un giovanissimo pilota automobilistico olandese, che in questi anni ha saputo conquistare importanti riconoscimenti e grandi traguardi, mostrando al mondo la sua versatilità in varie competizioni sportive e facendosi notare per il suo talento innato.

Chi è Nyck de Vries e come ha iniziato la sua carriera?

Il pilota Nyck de Vries nasce il 6 febbraio del 1995 a Sneek, una località dei Paesi Bassi. L’olandese dimostra sin da piccolo di provare un amore innato per le auto e per il mondo delle competizioni sportive e di fatto mette in circolo la sua passione già da bambino entrando a far parte del mondo del Karting. Nel 2010 conquista il primo importante traguardo della sua promettente carriera e vince il Campionato Mondiale di Karting.

Il percorso sportivo di Nyck de Vries: dalle monoposto alla Formula 2

Per Nyck de Vries il 2011 è l’anno che segna il suo passaggio alle competizioni per monoposto in Formula Renault 2.0.

È proprio gareggiando in queste competizioni, che il pilota olandese nel 2014 si aggiudica due importanti vittorie, in particolare quella del campionato di Formula Renault 2.0 Alps e quella della Formula Renault 2.0 Eurocup.

Nel 2015 de Vries corre nell’importante serie Formula Renault 3.5 e si aggiudica il terzo posto complessivo e una vittoria nell’ultima gara. Il 2016 è l’anno che segna un cambio di rotta per il giovane Nyck, che passa alla GP3 con l’ART Grand Prix, un’esperienza professionale e sportiva che l’olandese conclude classificandosi al sesto posto complessivo con due vittorie.

Dopo l’esperienza con le monoposto, il 2017 è l’anno che segna il debutto di Nyck de Vries in Formula 2, in quest’importante serie il pilota farà parte prima della Rapax e poi della Racing Engineering, conquistando la sua prima vittoria a Monaco e chiudendo il suo anno d’esordio al settimo posto.

Per la stagione 2019 di Formula 2, il giovane pilota sceglie di tornare a gareggiare per la squadra ART Grand Prix e conquista il titolo del campionato con quattro vittorie e otto podi, battendo così avversari forti e altamente competitivi.

Nyck de Vries e l’esperienza in Formula E

De Vries debutta nel mondo della Formula E nel 2019, anno nel quale viene scelto dal team Mercedes Benz EQ come pilota da affiancare a Stoffel Vandoorne per il campionato 2019-2020 e di fatto conclude la sua stagione d’esordio classificandosi all’undicesimo posto.

Riconfermato dalla Mercedes anche per la stagione 2020-2021 di Formula E, il giovane pilota automobilistico olandese riesce ad aggiudicarsi la vittoria del campionato mondiale.

Inutile precisare che la Mercedes non si è fatta scappare l’occasione di tenere ancora nella sua famiglia sportiva il giovane Nyck de Vries, che è stato riconfermato dal team anche per la stagione 2021-2022 insieme al compagno di squadra Vandoorne.