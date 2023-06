Le Mercedes EQS ed EQE vedranno delle novità per quanto riguarda la costruzione. L’alluminio ha molte virtù, come la leggerezza e la malleabilità, ma è particolarmente avido di anidride carbonica durante la sua produzione rispetto ad altri metalli. Mercedes, che lo utilizza in abbondanza in molti dei suoi modelli, ha deciso di affrontare di petto il problema concludendo, lo scorso dicembre, una partnership tecnologica con il produttore di alluminio Hydro.

Il risultato è piuttosto evidente: il metallo ottenuto ha un’impronta ecologica di 2,8 kg di CO2 per chilo prodotto, ovvero una riduzione di circa il 70% rispetto alla media europea, è composto per almeno il 25% da materiali riciclati e ha appena superato i test di validazione per sofisticati stampi strutturali.

Mercedes EQS e EQE saranno costruite con alluminio sostenibile

A partire da quest’estate, sarà utilizzato per produrre componenti di sicurezza come le teste degli ammortizzatori, in particolare per la EQS e la EQE, nonché i longheroni per la EQE e la culla per la trasmissione elettrica sulla futura piattaforma di veicoli MMA (Mercedes Modular Architecture).

I primi veicoli basati sull’MMA saranno costruiti nello stabilimento di Rastatt in Germania, dove i lavori di trasformazione inizieranno tra poche settimane. Non si sa ancora ufficialmente con quale modello compatto debutterà questa nuova piattaforma, ma probabilmente con una CLA elettrica.

Hydro rifornirà lo stabilimento principale di Mercedes a Untertürkheim con questo alluminio a bassa emissione di CO2 prodotto per elettrolisi con energia rinnovabile. Ma questa non è l’unica collaborazione su questa innovazione con una casa automobilistica, non tedesca e nemmeno di Stoccarda, visto che anche i vicini di Porsche sono tra i suoi clienti.

