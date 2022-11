Mercedes EQV: design, motori e specifiche tecniche

Presentata come concept nel 2019 al Salone di Ginevra, la Mercedes EQV è stata svelata nella sua forma definitiva nell’agosto 2019. Si tratta in realtà della versione elettrica della Classe V a combustione, o di un derivato per il trasporto di passeggeri del SUV eVito.

Parte della gamma EQ, che si riferisce ai modelli 100% elettrici del marchio tedesco, la Mercedes EQV si distingue per la marcatura EQ, la firma luminosa, la griglia nera con lame sottili e contorno nero. La navetta elettrica è disponibile in due stili di carrozzeria, la “Long” o “L” da 5,14 metri e la “Extra Long” o “XL” da 5,37 metri.

L’EQV può ospitare fino a otto passeggeri, a seconda della configurazione, e ha una capacità massima di carico di 1.030 litri (1.410 litri in XL).

Inoltre, la sua altezza di 1,90 metri consente l’accesso a tutti i parcheggi sotterranei.

Propulsione e prestazioni della Mercedes EQV

Il motore elettrico integrato nella parte anteriore del veicolo produce 150 kW di potenza, ovvero 204 CV, e 362 Nm di coppia. Si tratta di valori di picco, poiché il marchio specifica una potenza continua di 70 kW o 95 CV.

Mercedes annuncia una velocità massima fino a 160 km/h e la presenza di varie modalità di guida e rigenerazione.

Batteria e autonomia della Mercedes EQV

La batteria del Mercedes EQV ha una capacità di 100 kWh, di cui 90 kWh utilizzabili, ed è posizionata sotto il pavimento per non impattare l’interno del veicolo.

Mercedes dichiara un’autonomia teorica media di 353 chilometri WLTP e un consumo medio di 28,3 kWh/100 km. La versione “Extra Long” o “XL” offre 351 chilometri per carica e un consumo di carburante leggermente superiore, pari a 28,5 kWh/100 km.

Ricarica

Nella Mercedes EQV, il portello di ricarica si trova sul lato sinistro del paraurti anteriore. Il caricatore di bordo dell’EQV ha una capacità di 11 kW e può essere caricato completamente in meno di 10 ore.

È completato da un connettore standard Combo da 110 kW. Su una stazione di ricarica rapida, il produttore dichiara una carica dal 10 all’80% in meno di 45 minuti.

Prezzo e commercializzazione della Mercedes EQV

In Itali e in Europa, la Mercedes EQV è statalanciata nel 2019. Di serie, riceve il sistema di bordo MBUX con schermo touch screen da 10,25 pollici. Il sistema incorpora funzioni specifiche per la gamma EQ, oltre a comandi vocali e navigazione specifica. Mentre gli esterni sono caratterizzati da 11 colori, i lussuosi interni offrono una scelta di tre rivestimenti, inserti e lucernari.

L’EQV parte da 60.590 euro (IVA esclusa) o da 73.464 euro (IVA inclusa) nel solo allestimento Avantgarde. La carrozzeria Extra Long richiede un supplemento di 680 euro al lordo delle imposte o di 816 euro IVA inclusa. In caso di leasing, il canone mensile, IVA inclusa, è rispettivamente di 865 e 874 euro.