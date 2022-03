Mercedes eVito Tourer: dimensioni, motori e autonomia

L’eVito Tourer, la versione per il trasporto di passeggeri del furgone Mercedes eVito, ha la stessa configurazione tecnica del Mercedes EQV. Ecco tutte le sue caratteristiche nel dettaglio.

Motori e prestazioni dell’eVito Tourer

Il Mercedes eVito Tourer è quasi due volte più potente della versione furgone, che è limitata a 86 kW, con una potenza fino a 150 kW, o 204 CV.

In termini di prestazioni, il produttore dichiara una velocità massima di 140 km/h, con un’opzione di 160 km/h.

Batteria e autonomia

La batteria agli ioni di litio che alimenta la Mercedes eVito Tourer elettrica è integrata nel sottoscocca del veicolo, per non ridurre la sua abitabilità. Inoltre, è identica a quella della Mercedes EQV e ha una capacità energetica di 100 kWh, di cui 90 kWh sono utili.

Nel ciclo WLTP, fornisce fino a 421 chilometri di autonomia di guida con una sola carica.

La ricarica

Lo sportello di ricarica sul lato sinistro del paraurti anteriore del Mercedes eVito Tourer incorpora un connettore Combo CCS. In modalità corrente alternata (AC), il connettore può gestire fino a 11 kW di potenza con un tempo di ricarica di circa 10 ore. In corrente continua (DC), la carica è fino a 110 kW, con un tempo di carica dal 10 all’80% di 45 minuti. Tuttavia, i meno esperti potrebbero volersi informare sulle modalità per caricare una vettura elettrica e soprattutto le spine disponibili in commercio.

Dimensioni e interni dell’eVito Tourer

Disponibile in due lunghezze – 5,14 e 5,37 m – il Mercedes e-Vito Tourer è destinato principalmente ai settori dei pendolari e dei VTC.

All’interno, sono possibili diverse configurazioni. Compreso il conducente, la vettura può ospitare fino a nove posti.

Uscita e prezzo

Il Mercedes e-Vito è disponibile dal 2020 a un prezzo che parte da 57.611 euro.