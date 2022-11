Mercedes GLC ibrida plug-in: motori, consumi e ricarica

Presentata nel giugno 2022, l'ultima versione offre non meno di tre varianti, tra cui una ibrida diesel.

Lanciata per la prima volta nel 2016, la Mercedes GLC ibrida plug-in ha subito numerose evoluzioni. Ecco quali sono le sue caratteristiche attuali!

Motori della Mercedes GLC ibrida plug-in

Azionata da un cambio automatico 7G-Tronic Plus, la GLC Plug-in Hybrid è disponibile in tre versioni:

GLC 300e 4MATIC con motore a benzina da 150 kW e una potenza massima di 230 kW

con motore a benzina da 150 kW e una potenza massima di 230 kW 400e 4MATIC , sempre a benzina, con un blocco da 185 kW e una potenza complessiva di 280 kW

, sempre a benzina, con un blocco da 185 kW e una potenza complessiva di 280 kW 300 de 4MATIC, con motore diesel da 145 kW e potenza massima di 245 kW. Il tutto è abbinato a un motore elettrico da 100 kW in grado di raggiungere da solo una velocità di 140 km/h.

Consumo di carburante

Ad oggi, i consumi della nuova Mercedes GLC Plug-in Hybrid non sono stati rivelati. Aggiorneremo la scheda tecnica non appena il produttore fornirà nuove informazioni.

Batteria e autonomia

La GLC è stata sottoposta a diversi aggiornamenti successivi della batteria. Mentre la versione iniziale aveva un pacco da 8,7 kWh (6,4 kWh utili), per un’autonomia di 34 km, la versione 2020 è passata a 13,5 kWh per un’autonomia di 43 km.

L’ultima generazione, che sarà lanciata nel 2022, ha una batteria con una capacità lorda di 31,2 kWh. Nel ciclo urbano, l’autonomia massima raggiunge i 120 chilometri con una sola carica.

Ricarica del GLC PHEV

La nuova generazione del SUV ibrido plug-in Mercedes è dotata di serie di un caricabatterie AC da 11 kW. Se si utilizza una wallbox di potenza adeguata, la ricarica completa richiede circa 3,5 ore.

Come opzione, il GLC Plug-in Hybrid dispone anche di un connettore per la ricarica rapida. Questo soddisfa lo standard Combo e fornisce 60 kW di potenza, il che significa che l’80% della carica può essere completato in circa 30 minuti.

Prezzi e dotazioni

Non sono ancora noti i prezzi e gli equipaggiamenti della nuova Mercedes GLC Plug-in Hybrid. Le prime consegne sono previste per la fine del 2022.