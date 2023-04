Mercedes vuole rimettere l’accento sulle auto extralusso. Per farlo, si affida al marchio Maybach. Tuttavia, questo marchio non viene più utilizzato per modelli specifici, ma per versioni delle Mercedes più grandi. Quindi, dopo la Classe S e la GLS, è ora il turno del SUV EQS di essere riprogettato con il marchio Maybach. Ed è la prima Maybach 100% elettrica!

Maybach diventa elettrica con il SUV Mercedes EQS

All’esterno le modifiche sono minime, soprattutto perché il passo non è stato allungato (il veicolo è già lungo 5,12 metri). Oltre alla tipica silhouette bicolore Maybach, l’elemento più visibile è la nuova griglia, un grande pannello nero con sottili strisce cromate, che si ritrova anche nella presa d’aria sottostante. La stella è di nuovo sul cofano.

Per attirare i clienti più facoltosi in Cina e in Medio Oriente, Mercedes ha aggiunto numerosi accenti cromati, anche sui montanti laterali e sui pannelli laterali. I cerchi in lega forgiati da 21 pollici sono di serie. I cerchi da 22 pollici sono disponibili come optional.

Interni

All’interno, l’Hyperscreen è di serie: tre grandi schermi, uno rivolto verso il passeggero, sotto un unico vetro. La Maybach è dotata di finiture speciali, ad esempio con contatori sul quadro strumenti i cui puntatori sembrano un foulard di seta! Nella parte posteriore sono presenti altri due schermi da 11,6 pollici e un tablet touchscreen, che possono essere utilizzati anche all’esterno del veicolo.

Il sistema MBUX Assist utilizza telecamere per attivare funzioni in base ai movimenti del corpo e delle mani. Naturalmente, è la parte posteriore quella più importante in una Maybach, un’auto con autista per eccellenza. I sedili Executive sono dotati di serie di riscaldamento per collo e spalle o di massaggio per i polpacci!

Il passeggero destro può quasi sdraiarsi, grazie allo spazio liberato dallo spostamento in avanti del sedile. Con l’allestimento “First Class Rear”, la console centrale si estende tra gli occupanti posteriori. Come opzione, è possibile integrare due tavolini pieghevoli, un piccolo frigorifero e flute per champagne.

