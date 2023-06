Lo studio stilistico della One-Eleven si ispira alla concept C111 presentata al Salone di Francoforte del 1969. Il vecchio concept non è mai entrato in produzione, ma il nuovo avrà più successo?

Quando Mercedes presentò la coupé C111 al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 1969, i motori rotativi erano di gran moda. La coupé era quindi dotata di un trirotore in posizione centrale. Nel 1970, lo stile fu perfezionato con l’adozione di un motore a quattro rotori da 257 kW / 350 CV.

Tuttavia, la vettura presentata come possibile erede della 300 SL non entrò mai in produzione. Per quasi 10 anni fu utilizzata come laboratorio di prova per le nuove generazioni. Mercedes aggiornò il prototipo con motori diesel e aerodinamica ottimizzata (Cx di 0,191). Nel 1979, l’ultima vettura dotata di un motore a benzina V8 sovralimentato compie un giro dell’ovale di Nardo a una velocità media di 403,78 km/h. Nel 1991, la Mercedes annunciò un successore, la C112, e raccolse gli ordini, ma alla fine cancellò il progetto.

Mercedes riporta in vita la C111 coupé come auto elettrica

In un momento in cui la tendenza neo-retrò stava tornando in auge, Mercedes riportò alla ribalta la C111 con la concept Vision One Eleven. In questo caso, il nome non è centoundici, ma uno-uno-uno, un riferimento alla Porsche 911 denominata Neun-Elfer (9-11) in Germania…

Naturalmente, lo stile ha poco a che fare con questo, dato che i due veicoli hanno più di 50 anni di differenza. Tuttavia, le linee cuneiformi e le forme flessuose rivelano una serie di dettagli che ricordano la C111 originale. Il colore arancione, il pannello a LED nella parte anteriore, i tre piccoli scoop all’angolo del muso, le due prese d’aria sul cofano verniciate di nero… E naturalmente le porte ad ala di gabbiano. Molto lisce, hanno finestre opache dall’esterno, con un aspetto pixelato che ricorda i pannelli LED anteriori e posteriori.

Interni

Il mondo delle auto sportive è piuttosto impermeabile alle tecnologie di guida autonoma. A bordo della Vision One-Eleven, Mercedes ha inserito un’area lounge molto raffinata. L’aspetto “super sportivo” è particolarmente evidente nel volante rettangolare che incorpora tutti i comandi di guida.

La strumentazione, che riprende il tema del pannello LED esterno, appare semplicistica. Ma funge anche da interfaccia per la realtà aumentata, che richiede l’uso degli occhiali per la realtà virtuale Magic Leap 2.

Questa Vision One-Eleven potrebbe essere una prefigurazione del futuro elettrico della gamma AMG, che inizierà nel 2025. Non necessariamente in termini di stile, ma certamente in termini di tecnologia. In particolare, utilizza un motore elettrico a flusso assiale prodotto da Yasa.

