Nel 2026, Mercedes lancerà una nuova generazione di veicoli commerciali elettrici basati sulla piattaforma VAN.EA. E non si tratterà solo di un semplice cambio di generazione.

Mercedes sta progettando il futuro dei nuovi LCV elettrici. Seguendo le orme della divisione autovetture, che ha rivisto la propria strategia per concentrarsi sulla fascia alta della gamma e sui veicoli elettrici, la divisione Mercedes-Benz Vans sta seguendo l’esempio.

Il costruttore tedesco, che vanta furgoni premium e un tasso di fidelizzazione del 74% per il suo Sprinter, lancerà una nuova famiglia di modelli basati sulla piattaforma VAN.EA nel 2026. A partire da quella data, i furgoni elettrici non saranno più derivati da modelli con motore a combustione.

Mercedes annuncia la sua offensiva di LCV elettrici

Nel 2026 apparirà una nuova famiglia di veicoli, con due furgoni elettrici, che sostituiranno l’eSprinter e l’eVito, e un monovolume di lusso, il nuovo EQV. Quest’ultimo sarà offerto per la prima volta in Cina e in Nord America, dove il gruppo tedesco intende aumentare la propria quota di mercato nel segmento dei veicoli commerciali.

Questa nuova gamma elettrica sarà accompagnata da altre modifiche alla gamma. Oggi non è possibile acquistare un Marco Polo elettrico. Nel 2026, Mercedes annuncerà due camper elettrici. Un altro esempio è l’aggiunta al catalogo per i professionisti di una versione specificamente progettata per il mondo della consegna dei pacchi.

Questi lanci non significano tuttavia l’abbandono dei modelli a combustione. Mercedes prevede di vendere il 20% di furgoni elettrici entro il 2026 e il 50% entro il 2030. C’è ancora spazio per benzina e diesel…

Parallelamente al lancio di questi prodotti, l’intero ecosistema è destinato a evolversi. A partire dalle vendite, Mercedes punta a vendere direttamente oltre il 75% dei suoi furgoni entro il 2026, di cui il 20% online. Per raggiungere l’obiettivo di una redditività a due cifre, il costruttore tedesco punta anche sul software basato su MB.OS. Qui i clienti potranno integrare nella propria flotta di furgoni applicazioni e attrezzature sviluppate internamente, oltre a potenziarle con funzioni e applicazioni di terzi offerte da Mercedes.

Non viene dimenticata la guida autonoma, con un aggiornamento al livello 3 previsto per i modelli destinati ai clienti privati (Classe V / EQV) o al livello 4 per i professionisti.

E nel 2023?

Più vicino a noi, Mercedes ha anche annunciato una serie di nuove aggiunte alla sua gamma. Innanzitutto, l’accesso a Mercedes me Charge, con 300.000 punti di ricarica, sarà disponibile al momento del lancio del nuovo eSprinter. Questo include tariffe preferenziali nella rete Ionity.

Quest’anno vedrà l’arrivo di un importante sviluppo nella gamma di furgoni di medie dimensioni. Tra questi, il Vito e l’eVito, oltre alle versioni MPV della Classe V e dell’EQV.

