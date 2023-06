Mercedes ha presentato il concept Vision One Eleven, un riferimento ai prototipi C111 prodotti negli anni Settanta. Questa volta, la Vision One Eleven è 100% elettrica.

Mercedes Vision One Eleven è il nuovo concept presentato dal marchio. Mercedes ha provato di tutto per la sua serie di concept C111, presentati per diversi anni negli anni Settanta. Diesel, V8 turbo e persino un motore rotativo sono stati utilizzati in progetti di ricerca che non sono mai entrati in produzione, a parte i test su alcuni materiali e tecnologie d’avanguardia.

Il successore spirituale della C111 doveva essere qualcosa di diverso. Mercedes presenta questo concept che, al di là del design, prevede il passaggio all’elettricità. Fin qui tutto innovativo, ma il diavolo si nasconde nei dettagli.

Mercedes Vision One Eleven: caratteristiche, design, motore

La caratteristica principale di questo concept è l’utilizzo di motori a flusso assiale, prodotti dal produttore di apparecchiature Yasa. In pratica, quasi tutti i motori elettrici (sincroni o asincroni, a magneti permanenti o avvolti) utilizzati oggi nelle auto elettriche sono a flusso radiale. Si tratta di un motore collaudato, ma ha lo svantaggio di essere ingombrante. Le uniche auto già dotate di motori a flusso assiale sono la Ferrari SF90 e la McLaren Artura. In altre parole, non molti!

Un motore a flusso assiale, invece, si presenta come una grande e sottile “torta”, una sorta di grande e spesso wafer in cui lo statore è racchiuso tra due rotori. Il motore a flusso radiale occupa molto meno spazio e ha un rapporto coppia/kg più elevato. È ideale, in particolare, per l’uso come “motore a ruota”. Non c’è nemmeno bisogno di un differenziale, perché con un motore per ruota basta controllare ciascun motore in modo indipendente per gestire perfettamente la coppia trasmessa al suolo.

Questa è la soluzione adottata da questa Mercedes, che posiziona i motori a flusso assiale molto vicino alle ruote. Ma Mercedes non si addentra oltre nei dettagli, preferendo concentrarsi maggiormente sul design. Tuttavia, si dice che i motori a flusso assiale di Yasa siano in grado di erogare oltre 400 CV… Oltre a essere compatti e ad avere un’elevata densità di coppia per unità di volume, i motori a flusso assiale dissipano meglio il calore.

Quindi, logicamente, dovrebbero far parte del futuro dei veicoli elettrici in tutto il mondo. In ogni caso, Renault ci sta già lavorando per la sua prossima generazione con il produttore Whylot.

Design

Mercedes ha scelto il colore Weissherbst per ricordare le C111 dell’epoca. I riferimenti al passato non si fermano qui, perché questa macchina impressionante vanta curve morbide e fluide (in totale contrasto con gli angoli ipermarcati degli anni ’70, nella più pura tradizione italiana di quegli anni) e presenta le porte ad ala di gabbiano delle Mercedes più ricercate nella collezione odierna.

Questa volta il costruttore produrrà una versione di serie della “saga” C111? Probabilmente no, vista l’audacia di questo studio stilistico e la sua lontananza da qualsiasi considerazione di norme e regolamenti.

