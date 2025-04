La strategia di MG per evitare i dazi UE e aumentare la produzione in Europa.

Il piano di espansione di MG in Europa

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico europeo ha visto un cambiamento significativo, con le case automobilistiche cinesi che si affacciano sempre più sul continente. Tra queste, MG, un marchio britannico di proprietà della cinese SAIC, sta progettando di aprire due nuovi stabilimenti in Europa. Questo piano ambizioso mira a produrre fino a 200.000 vetture all’anno, rispondendo così alla crescente domanda di veicoli elettrici e cercando di evitare i dazi imposti dall’Unione Europea sui veicoli importati dalla Cina.

Strategie per affrontare i dazi UE

SAIC, che è il gruppo automobilistico più grande della Cina, ha dovuto affrontare sfide significative a causa dei dazi UE, che possono arrivare fino al 35,3% per le auto elettriche. Questa situazione ha spinto MG a considerare la produzione locale come una soluzione strategica per ridurre i costi e aumentare la competitività nel mercato europeo. Secondo fonti di Automotive News Europe, l’azienda potrebbe annunciare la prima fabbrica già entro l’estate del 2025, con l’obiettivo di avviare la produzione in un periodo compreso tra i 12 e i 16 mesi dall’approvazione del progetto.

Le prospettive di crescita di MG in Italia

Il mercato italiano rappresenta un’opportunità significativa per MG, che ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 55% nel primo trimestre del 2025, superando le 15.000 unità. Attualmente, MG è il dodicesimo marchio più venduto in Italia, e il governo italiano, attraverso il ministro delle Imprese Adolfo Urso, sta cercando attivamente nuovi produttori da affiancare a Stellantis. La possibilità che MG possa stabilire uno dei suoi nuovi impianti in Italia è quindi concreta e potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel mercato europeo.

Le sfide future e le opportunità

Nonostante le prospettive positive, MG dovrà affrontare diverse sfide, tra cui la concorrenza agguerrita nel settore delle auto elettriche e le incertezze legate ai dazi e alle normative europee. Tuttavia, con una strategia ben definita e un chiaro obiettivo di produzione locale, MG sembra essere sulla buona strada per consolidare la sua posizione nel mercato europeo. La crescita delle vendite, insieme alla pianificazione di nuovi stabilimenti, rappresenta un passo importante verso l’affermazione del marchio nel panorama automobilistico europeo.