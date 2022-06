Mentre la maggior parte delle case automobilistiche sta gradualmente iniziando ad abbandonare i motori a combustione, MG sta andando nella direzione opposta con la sua ZS. Mentre il costruttore britannico-cinese è tornato a proporre una gamma 100% elettrificata, a partire dal SUV a emissioni zero ZS EV, quest’ultimo sarà ora in grado di funzionare a benzina senza piombo.

Infatti, nelle sue varianti a benzina, perde la seconda parte del nome per diventare solo ZS. Queste varianti sono già disponibili in Spagna, Italia e Regno Unito.

MG ZS: un rapporto prezzo/equipaggiamento semplicemente sbalorditivo

Due motori a benzina fanno il loro debutto nel catalogo dei SUV MG. Da un lato, un 1.5 atmosferico da 106 CV con 141 Nm e, dall’altro, un 1.0 turbo con una potenza leggermente superiore (111 CV) ma una coppia un po’ più elevata (160 Nm) e associato a un cambio meccanizzato a 6 marce (5 marce solo per la ZS 106 CV).

Come spesso accade per le MG, la gamma di finiture non è molto ampia. Qui ce ne sono solo due. Il pacchetto Comfort di base è già riccamente equipaggiato: climatizzatore, radar di retromarcia, cruise control, cerchi da 17″, touch screen da 10,1″ con Apple CarPlay/Android Auto. Offerta solo con il meno potente dei due motori a benzina, ha un prezzo imbattibile di 16.990 euro.

È semplice, a un prezzo simile c’è solo un concorrente: la Dacia Duster con dimensioni simili (4,34 m, solo 2 cm in più della ZS).

Ad essere onesti, la ZS è così interessante dal punto di vista finanziario che dovrete pagare un po’ di più per ottenere un apparecchio simile dal suo concorrente rumeno. A 18.150 euro nell’allestimento Comfort, la Duster offre ancora meno (solo un touch screen da 8″, cerchi da 16″) ma ha comunque un grande vantaggio. Ci riferiamo al suo motore GPL che permette di beneficiare di un carburante a prezzo di costo.

Non è un dato trascurabile se si considera il contesto…

Tuttavia, per una manciata di euro in più (+ 840 €), la ZS è dotata di finitura Luxury con sedili anteriori riscaldati in (finta) pelle, telecamera a 360°, GPS e persino strumentazione digitale (una caratteristica non disponibile sulla Duster, nemmeno come optional). Imbattibile!

Un confronto interessante

Il motore 1.0 Turbo a benzina ha un prezzo superiore di 1.500 euro e non sembra essere un buon affare. In ogni caso, dovremo verificare se il piacere è superiore ma, sulla carta, non sono la potenza, la sesta marcia o l’equipaggiamento leggermente più ricco che dovrebbero far pendere la bilancia a suo favore. Se si sceglie la ZS per il suo prezzo, ci si può accontentare del motore di base.

Indipendentemente dal motore scelto, la penalizzazione in termini di CO2 è la stessa e rimane ragionevole a 898 euro. La Duster guadagna punti per essere esente da questo problema. Ma, ad ogni modo, un confronto è necessario, no?