La nuova Ztl di San Siro: un passo verso la sostenibilità

A partire da settembre 2025, Milano darà il via alla nuova zona a traffico limitato (Ztl) di San Siro, un’iniziativa pensata per migliorare la gestione del traffico durante eventi di grande affluenza, come partite di calcio e concerti. Questa decisione arriva dopo anni di attesa, poiché le 28 telecamere necessarie per il monitoraggio della zona erano pronte già dal 2019, ma vari problemi burocratici ne avevano ritardato l’attivazione. Ora, con l’approssimarsi della stagione calcistica 2025-26, il Comune sembra pronto a implementare questa misura.

Dettagli sulla Ztl e le sue aree

La Ztl di San Siro coprirà un’area piuttosto ampia, estendendosi da via Pinerolo a viale Renato Serra, e da via Benedetto Croce fino al triangolo di via Novara e via Paravia. Durante gli orari di attivazione, l’accesso sarà consentito solo a residenti, domiciliati, veicoli di servizio e a chi ha prenotato un posto auto. È importante notare che la prenotazione riguarderà esclusivamente aree di parcheggio specifiche, non la sosta su strada, e le tariffe per il parcheggio saranno di 1,5 euro all’ora o 15 euro al giorno in caso di eventi.

Monitoraggio e sperimentazione della Ztl

La nuova Ztl sarà attivata in via sperimentale, con un periodo di monitoraggio che permetterà al Comune di valutare l’efficacia della misura e di identificare eventuali criticità. Le restrizioni al traffico entreranno in vigore in occasione di eventi con oltre 30.000 spettatori, iniziando tre ore prima dell’evento e terminando mezz’ora dopo l’inizio. Durante le prime settimane di attivazione, è previsto un periodo di tolleranza senza multe per i trasgressori, per consentire ai cittadini di adattarsi a queste nuove regole.