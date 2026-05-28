Mini Paul Smith Edition: colori esclusivi, dettagli Nottingham Green e interni personalizzati

La MINI Paul Smith Edition unisce il gusto di Paul Smith alla gamma MINI: tre livree create ad hoc, accenti Nottingham Green, interni in Nightshade Blue e piccoli dettagli come la proiezione "Hello" e il battitacco con la frase "Every day is a new beginning".

La collaborazione tra MINI e lo stilista inglese Paul Smith dà vita a un allestimento che trasferisce il carattere britannico del designer su più versioni della city car: è disponibile infatti per la MINI Cooper elettrica e per le versioni a benzina, sia nella configurazione a 3 porte che a 5 porte, oltre alla MINI Cooper Cabrio. Questo intervento non si limita a un semplice pacchetto estetico: vuole essere una reinterpretazione contemporanea di riferimenti storici del marchio con dettagli che emergono all’esterno e all’interno.

Nel nuovo allestimento troviamo una combinazione di scelte cromatiche, materiali e piccoli elementi grafici pensati per distinguere la Paul Smith Edition all’interno della famiglia MINI. Tra le caratteristiche più evidenti ci sono le livree dedicate, una tinta verde specifica per alcuni dettagli esterni e finiture interne che mixano tessuti lavorati e materiali tecnici. Questi elementi cercano di coniugare l’identità British con un approccio attento alla personalizzazione e, in parte, alla sostenibilità.

Esterni: livree e dettagli che parlano

La Paul Smith Edition si riconosce subito grazie a tre proposte di colore studiate per l’occasione: Statement Grey, una rilettura moderna del grigio della storica Mini Austin Seven; Inspired White, che richiama le tonalità classiche in chiave attuale; e Midnight Black Metallic, elegante e profondo. Su tutte le tinte, i contrasti tra carrozzeria, tetto e inserti creano un effetto distintivo, mentre particolari come gli specchietti, la cornice della griglia e i coprimozzi delle ruote sono verniciati in Nottingham Green, un omaggio alla città natale dello stilista.

Palette e rimandi storici

Le scelte cromatiche sono pensate come un dialogo tra passato e presente: il Statement Grey richiama l’heritage della Mini storica, mentre Inspired White modernizza le tonalità classiche. Il nero Midnight Black Metallic completa la gamma come opzione più formale. Questo mix di riferimenti rende l’esterno riconoscibile senza rinunciare alla versatilità quotidiana, mantenendo però un forte richiamo al mondo Paul Smith.

Tetto e finiture

Sui modelli chiusi la Paul Smith Edition offre due soluzioni per il tetto: la tinta Nottingham Green per chi cerca un contrasto deciso, oppure un tetto nero con strisce tono su tono che alternano finiture opache e lucide. Anche la classica fascia nera MINI è stata rivisitata in una tonalità nero-blu per integrarsi con gli altri elementi, mentre dettagli come cerchi in lega e cornici conservano l’attenzione al particolare tipica del progetto.

Abitacolo: materiali, messaggi e piccoli segni distintivi

Salendo a bordo la Paul Smith Edition conferma l’identità dell’allestimento con rivestimenti in tessuto lavorato a maglia abbinati a inserti in Vescin e una palette interna in Nightshade Blue a contrasto con superfici nere. L’obiettivo è creare un ambiente che coniughi estetica e tattilità: le superfici sono studiate per valorizzare il tema cromatico e offrire un’impressione di cura artigianale, mantenendo le funzioni e l’ergonomia tipiche di MINI.

Elementi distintivi

Gli accorgimenti che rendono l’abitacolo unico sono piccoli ma efficaci: all’apertura della portiera viene proiettata a terra la scritta “Hello”, mentre sul battitacco è riportato il messaggio “Every day is a new beginning”. In più, sul tappetino è presente un disegno di un coniglio realizzato a mano, un tocco di ironia che rimanda al carattere british e giocoso dell’operazione. Questi dettagli puntano a rendere l’esperienza quotidiana più personale e riconoscibile.

Materiali e sostenibilità

L’allestimento utilizza materiali selezionati, con attenzione alla durabilità e all’impatto: il Vescin e i tessuti proposti nascono con un occhio rivolto alla sostenibilità, come evidenziato anche dalle comunicazioni ufficiali dei dealer che presentano l’edizione. L’approccio vuole essere coerente con le richieste attuali del mercato, con un equilibrio tra estetica, comfort e responsabilità ambientale.

Prezzi e disponibilità

La MINI Paul Smith Edition è proposta su più versioni e i listini di partenza sono i seguenti: per la MINI elettrica il prezzo base è di 36.256,23 euro; per la MINI Cooper 3 porte a benzina si parte da 34.476,23 euro; la 5 porte costa almeno 35.476,23 euro; infine la Cabrio ha un prezzo di listino iniziale di 38.196,23 euro. Queste cifre rappresentano il punto di partenza per un allestimento che punta sul valore aggiunto delle finiture firmate Paul Smith.

Se desideri approfondire la disponibilità o richiedere un preventivo, l’allestimento è già visibile presso le reti di vendita autorizzate e su siti dei concessionari che promuovono la Paul Smith Edition. In pratica, chi vuole una MINI con un’impronta differente — tra colori esclusivi, dettagli Nottingham Green e interni Nightshade Blue — trova in questa versione una proposta completa e riconoscibile che unisce heritage MINI e tocco creativo di Paul Smith.