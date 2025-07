Suzuki arriverà sul mercato a settembre con due nuove moto la GSX 8T e la 8TT entrambe in grado di abbinare estetica retrò e tecnologia all'ultimo grido.

Suzuki ha presentato le nuove GSX-8T e 8TT che arriveranno sul mercato europeo a partire da settembre, le due naked rompono con lo stile moderno degli ultimi prodotti immessi in commercio e richiamano il passato della casa giapponese che ha tagliato i 55 anni di importazione nel nostro paese per le due ruote.

Suzuki GSX 8T e 8TT: come si presentano le due moto

La Suzuki GSX 8T ha nel suo nome un richiamo alla Titan modello importato in Italia nel 1970 che ha sancito l’avvento del marchio nipponico nel nostro paese portando a sé una schiera davvero ampia di appassionati.

Dal punto di vista tecnico la 8T è una naked pura, entrambe con motore bicilindrico da 776 cc a doppio albero a camme in testa e 4 valvole per cilindro, capace di sviluppare una potenza di 83 cavalli a 8.500 giri/minuto e una coppia di 78 Nm a 6.800 giri/minuto.

La TT invece è una moto più sportiva con il cupolino anteriore ed è dotata di una sella tuck & roll con impunture rosse, a differenza della T che adotta una sella più comfortevole e adatta al viaggio.

Per entrambe il telaio è a traliccio in acciaio con sospensioni KYB con forcella regolabile e cartuccia da 43 mm con il monoammortizzatore regolabile. Il forcellone è in alluminio.

Le ruote sono da 17 pollici con gomme Dunlop Sportmax Roadsport 2 con misure di 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore. L’impianto frenante è firmato Nissin con pinze flottanti a 4 pistoncini e dischi flottanti da 310 mm all’anteriore.

Tecnologia di alta fascia e prezzi accessibili

La tecnologia di bordo delle Suzuki GSX 8T e 8TT prevede un display da 5 pollici TFT e una batteria agli ioni di litio Hy Eliiy Power ora più compatta e dalla durata migliorata.

Per la Suzuki GSX 8T saranno disponibili 3 colori: Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Dubai. La GSX 8TT ne avrà a disposizione due: Nero Dubai (con accenti verdi e gialli) e Verde Rio (con dettagli dorati e arancio).

Il prezzo per la GSX 8T è di 10.910 euro mentre la GSX 8TT ha un costo 11.560 euro. Le consegne partiranno a settembre.