MotoGP Catalogna: griglie di partenza del 4 giugno

In questo articolo daremo tutti gli ultimi aggiornamenti del MotoGP Catalogna del 4 giugno, a cominciare dalle griglie di partenza. Come segnala Sky Sport, Aleix Espargarò (Aprilia) in pole position, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) si è trovato al secondo posto. Espargarò si è trovato davanti a tutti in griglia con il tempo di 1:38.742.

La prima fila è stata completata dalla Ducati di Bagnaia assieme alla Yamaha di Fabio Quartararo. La seconda fila è stata caratterizzata interamente dalla Ducati: Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Da menzionare la caduta di Alex Marquez nelle quarte prove libere: niente qualifiche per lui, viste anche le condizioni fisiche (forte dolore al polso sinistro). Di seguito proponiamo la griglia di partenza integrale della corsa.

Moto GP Catalogna 4 giugno: le griglie di partenza

1 A. Espargarò’ 1:38.742

2 F. BAagnaia +0.031

3 F. Quartaro +0.217

4 J. Zarco +0.285

5 F. Di Giannantonio +0.357

6 J. Martin +0.400

7 A. Rins +0.403

8 M. Vinales +0.655

9 L. Marini +0.709

10 P. Espargarò +0.735

Momento di gloria per Espargarò

Espargarò è stato protagonista di un’eccellente qualifica: è lui l’uomo da battere in quel di Barcellona. Ricordiamo come lo scorso maggio l’Aprilia abbia deciso di rinnovare con il pilota il contratto fino al 2024.