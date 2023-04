Per il suo centenario, Moto Guzzi si è regalata un modello tutto nuovo e, soprattutto, un nuovo motore.

Tutto era pronto e poi la crisi sanitaria ha rovinato la festa. Nel 2021, sulle rive del lago di Como, nella sua roccaforte di Mandello del Lario, la Moto Guzzi avrebbe festeggiato il suo centenario, una delle tante celebrazioni che il Covid 19 avrebbe rovinato. Non proprio, in realtà. Non solo l’evento si è finalmente svolto lo scorso anno, ma soprattutto una delle case motociclistiche più antiche e atipiche del mondo si è fatta un bel regalo.

Presentata inizialmente come concept, la V100 Mandello segna una svolta nella storia della casa motociclistica italiana, con una macchina innovativa caratterizzata da un’aerodinamica attiva e da un nuovo motore bicilindrico a V. Ora disponibile su ordinazione e quasi invariata rispetto al prototipo, la V100 Mandello di serie non è certo la migliore moto del mondo. Ma è difficile resistere al suo fascino!

Moto Guzzi V100 Mandello: caratteristiche, design, motori

Siete stufi di BMW, Honda e Yamaha? Ne avete il diritto! Se è innegabile che questi costruttori offrono macchine eccellenti, alcuni motociclisti non vogliono salire su un destriero che si vede quasi ovunque. E se volete guidare qualcosa di diverso, c’è una scelta, che sia dall’altra parte della Manica o dell’Atlantico o più vicino a casa, dietro le Alpi.

Se è meno conosciuta della sua rivale e connazionale Ducati, Moto Guzzi ha sempre avuto i suoi seguaci, in particolare perché il marchio italiano dedica, come Harley Davidson, un vero e proprio culto al bicilindrico a V. L’unica differenza è che in Lombardia il motore è posizionato fronte strada, il che rende le “bocce” molto visibili.

Per l’occasione, queste ultime sono state adornate d’oro sulla V100, che ha un motore nuovo di zecca per cui vale la pena acquistare la moto…

Più una super-roadster che una vera GT

Detto questo, la V100 Mandello ha un altro asso nella manica per mantenere lo spettacolo: le alette attive che si aprono e si chiudono su richiesta o in base al programma di guida scelto. Queste alette sono posizionate ai lati del serbatoio da 17 litri e dovrebbero migliorare la protezione del pilota.

