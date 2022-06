Audi Q2: un piccolo SUV chic per tutti i gusti

L’Audi Q2 è una di quelle auto che continuano ad essere amate nonostante tutto. Mentre i SUV urbani sono più appannaggio dei produttori generalisti, soprattutto perché le loro politiche di prezzo sono più in linea con questo segmento, i marchi premium non hanno esitato a lanciarsi in questa importante breccia in Europa.

Tra questi, Audi ha giocato d’anticipo offrendo dal 2016 una Q2 di soli 4,19 m di lunghezza, ovvero 4 cm in meno di una Renault Captur.

Per BMW e Mercedes, la X1 e la GLA si aggirano intorno ai 4,40 metri. La Q2 è molto compatta, ma dispone comunque di diversi motori diesel e benzina, di una scelta di cambi automatici e a doppia frizione S tronic e, molto più raramente, della trazione integrale opzionale.

Per non parlare di una folle SQ2 da 300 CV per i portafogli più abbienti. Ma oltre a questa ampia scelta, ci sono altri motivi per rivolgersi al piccolo SUV degli Anelli.

Audi Q2: ben fatta e abbastanza vivibile

Meno elegante e consensuale, si distingue dagli altri modelli del marchio. A bordo troviamo, se non sempre materiali perfetti, assemblaggi di qualità. Dal punto di vista pratico, la Q2 conserva una modularità classica (panca posteriore non scorrevole 1/3-2/3), nonché una discreta quantità di spazio nei sedili posteriori, ma leggermente inferiore alle stelle della categoria, la Renault Captur e la Peugeot 2008.

Su strada, beneficiamo di un sistema di servosterzo elettrico ben calibrato che ci dà una buona sensazione del livello di aderenza. Questo è rassicurante, anche se i pneumatici stridono un po’ presto.

E nonostante la modesta altezza da terra (solo 15 cm), la stabilità dell’asse posteriore non è più così impeccabile come su una A3. Durante le manovre evasive, i movimenti sono ampi e il sistema antislittamento ESP lavora sodo. Le varianti Quattro sono dotate di un asse posteriore multilink, mentre il sistema a due ruote motrici si accontenta di una traversa deformabile, meno efficace nel filtrare i piccoli difetti stradali. Ad ogni modo, sebbene sia stata rinnovata alla fine del 2020, la Q2 rimane una delle Audi più belle. Logico, visto che questo piccolo SUV ha pochi concorrenti…