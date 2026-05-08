MotoGP a Le Mans: risultati delle pre-qualifiche e scenari per il weekend

Il venerdì a Le Mans ha messo subito in mostra un mix di emozioni e incognite: nelle pre-qualifiche è stato Johann Zarco a svettare, alimentando l’entusiasmo del pubblico francese, mentre dietro si è vista una Ducati in ripresa e l’ombra del maltempo pronta a influenzare scelte tecniche e strategie. La sessione ha offerto indicazioni sia sulle prestazioni dei singoli piloti sia sul comportamento della pista, con alcuni episodi che hanno inciso sulla classifica finale e con diverse squadre già al lavoro per adattare assetti e gomme.

Esito delle pre-qualifiche e imprevisti in pista

Nelle pre-qualifiche Zarco ha girato in 1:29.907, mettendosi davanti a Fabio Di Giannantonio per soli 10 millesimi: un margine che testimonia la combattività della sessione. A completare il podio provvisorio c’è stato Pecco Bagnaia, che però ha accusato una scivolata nel finale senza conseguenze fisiche, ma con effetto sulla classifica. È emerso anche il valore di alcune Honda e del lavoro svolto dal team LCR, mentre piloti come Joan Mir si sono confermati solidi. Non è mancata la tensione: Marc Marquez non è riuscito a centrare la top ten e dovrà passare dal Q1, complicando le sue prospettive per il fine settimana.

Classifica e piloti qualificati

La lista dei piloti ammessi direttamente al Q2 include nomi di peso: oltre a Zarco, passano Alex Marquez, Mir, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Rins, Ogura e Acosta. In Q1, invece, troveremo tra gli altri Marc Marquez, con la necessità di ribaltare il primo giudizio della giornata per evitare penalizzazioni in vista della gara. Tra gli episodi salienti va segnalata la bandiera gialla generata dalla caduta di Bagnaia, che ha vanificato in parte alcuni crono nel finale, e la piccola emergenza tecnica legata a un principio di incendio sulla RS-GP di Raul Fernandez, gestita prontamente dai commissari.

Ducati, Aprilia e la classifica mondiale: tensioni e opportunità

Il quadro iridato aggiunge un livello di pressione: Marco Bezzecchi guida il campionato e arriva a Le Mans con una Aprilia che dimostra ritmo e affidabilità, ma la Ducati non sta a guardare e ha portato aggiornamenti aerodinamici che hanno dato riscontri positivi. Alex Marquez, reduce da una vittoria a Jerez, ha mostrato segnali di continuità, mentre Pecco Bagnaia ha messo in pista alcune soluzioni sperimentali. Marc Marquez invece dovrà lottare di più per recuperare punti dopo lo zero di Jerez: a Le Mans la classifica può ancora cambiare rapidamente se la pioggia dovesse complicare la domenica.

Il ruolo del meteo e strategie per la domenica

Le previsioni parlano di rischio pioggia per il sabato e la domenica, un fattore che a Le Mans ha spesso ribaltato i pronostici: condizioni bagnate possono favorire piloti locali o chi interpreta meglio le gomme e la messa a punto. Johann Zarco, in particolare, ha dimostrato in passato di saper sfruttare il fattore casa, soprattutto in condizioni difficili; per questo la possibilità di trasferire quel feeling sulla gara rimane concreta. Le squadre stanno valutando assetti più conservativi e diverse mescole per essere pronte a ogni scenario.

Note tecniche e spunti dal paddock

Dal punto di vista tecnico il venerdì ha lasciato alcune chiavi di lettura: Ducati ha lavorato su un pacchetto aerodinamico nuovo, mentre l’Aprilia ha trovato un buon bilanciamento con gomme più rigide davanti e morbide dietro, come confermato dai responsabili del box. Anche Honda sembra in crescita, nonostante alcune scelte progettuali siano già rivolte alla stagione 2027, il che limita interventi rivoluzionari nel breve periodo. Non sono mancate le comunicazioni di squadra sulla gestione dei piloti e sullo sviluppo futuro, con commenti che evidenziano come l’equilibrio tra innovazione e affidabilità resti centrale.

Orari e dove seguire il weekend

Il Gran Premio di Francia si svolge dal 8 maggio al 10 maggio 2026: il programma ufficiale prevede le FP1 e le pre-qualifiche il venerdì, la FP2 e le qualifiche la mattina di sabato con la Sprint race nel pomeriggio, e la gara principale di domenica alle 14:00. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGP 208) e in streaming su NOW, con approfondimenti e interviste per seguire ogni fase del weekend.