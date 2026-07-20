Il nuovo sistema a metanolo per veicoli elettrici ad autonomia estesa

Nel panorama dei veicoli elettrici, l’autonomia rimane una delle sfide principali. Per rispondere a questa esigenza, HORSE Powertrain ha presentato al Salone di Pechino il D20 Methanol REEV un sistema innovativo che combina un motore a metanolo con una batteria elettrica per estendere l’autonomia dei veicoli elettrici.
Questa tecnologia rappresenta un’alternativa più sostenibile rispetto ai tradizionali sistemi a benzina, offrendo una soluzione per ridurre l’ansia da autonomia tipica dei veicoli elettrici.
Il sistema D20 Methanol REEV
Il D20 Methanol REEV integra un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri un generatore e l’elettronica di potenza in un unico modulo compatto. Questo sistema, che pesa circa 170 kg sviluppa una potenza di 141 CV e raggiunge un’efficienza di conversione dell’energia del 47%.
Uno degli aspetti più innovativi del D20 Methanol REEV è la sua capacità di funzionare a basse temperature. Grazie a un sistema di accensione ad alta energia, il motore può avviarsi utilizzando metanolo puro anche a temperature fino a -35 °C superando uno dei principali limiti dei motori a metanolo.
Efficienza e prestazioni
Il sistema impiega un generatore con motore elettrico a flusso assiale ‘yokeless’, montato direttamente sull’albero motore. Questa architettura è più compatta rispetto ai tradizionali motori a flusso radiale, riducendo gli ingombri del 46% e aumentando la densità di potenza volumetrica del 63%. Inoltre, il generatore raggiunge un’efficienza elettrica del 96,4%.
Secondo HORSE Powertrain, il D20 Methanol REEV può ricaricare completamente una batteria da 40 kWh con circa 20 litri di metanolo offrendo un’autonomia estesa senza la necessità di frequenti ricariche.
Il futuro del metanolo nei veicoli elettrici
Il metanolo potrebbe rappresentare una soluzione interessante per i veicoli elettrici ad autonomia estesa, soprattutto nei mercati caratterizzati da lunghe percorrenze e climi rigidi. Tuttavia, per una diffusione su larga scala, è necessario sviluppare una rete di approvvigionamento del metanolo sufficientemente capillare.
HORSE Powertrain sta esplorando questa tecnologia come un’alternativa sostenibile per i veicoli elettrici, offrendo una soluzione che potrebbe rivoluzionare il mercato dei veicoli elettrici ad autonomia estesa.