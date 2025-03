Un inizio di stagione ricco di aspettative

Il Motomondiale 2025 è ufficialmente iniziato e il primo round si svolge sul tracciato di Buriram, in Thailandia. Questa pista, nota per la sua complessità tecnica, offre un mix di accelerazioni e frenate che metteranno a dura prova i piloti. Le prove libere e le qualifiche di oggi, sabato 1° marzo, sono attese con grande entusiasmo da parte degli appassionati di motociclismo.

Francesco Bagnaia e la sfida del recupero

Francesco Bagnaia, campione in carica, ha avuto un inizio di weekend difficile. Dopo un day-1 complicato, il pilota della Ducati ha dovuto affrontare la delusione di una bandiera gialla che ha portato alla cancellazione del suo tempo nelle pre-qualifiche, escludendolo dalla Q2. Questo episodio potrebbe influenzare il suo intero fine settimana, rendendo la sua prestazione nelle qualifiche di oggi ancora più cruciale.

Il suo compagno di squadra, Marc Marquez, si è dimostrato veloce fin dal primo turno di prove libere, gestendo con abilità il time-attack per assicurarsi un posto nella top-10. La competizione interna tra i due piloti della Ducati sarà uno degli aspetti più interessanti da seguire durante il weekend.

Programma delle qualifiche e delle gare

Il sabato del GP di Thailandia sarà caratterizzato da un fitto programma di eventi. Le prove libere e le qualifiche delle tre classi saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, con la possibilità di seguire anche in streaming su SkyGo e NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 offrirà la copertura delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP.

Di seguito, il programma dettagliato delle qualifiche (orari italiani):

Ore 2.40-3.10: Moto3, Prove libere 3

Ore 3.25-3.55: Moto2, Prove libere 3

Ore 4.10-4.40: MotoGP, Prove libere 2

Ore 4.50-5.05: MotoGP, Q1

Ore 5.15-5.30: MotoGP, Q2

Ore 6.50-7.05: Moto3, Q1

Ore 7.15-7.30: Moto3, Q2

Ore 7.45-8.00: Moto2, Q1

Ore 8.10-8.25: Moto2, Q2

Ore 9.00: MotoGP, Sprint

La giornata si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con i migliori piloti del mondo pronti a dare il massimo per iniziare al meglio la stagione.