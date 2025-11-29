NASCAR Euro Series 2026: L’Italia Protagonista dei Playoff!

La NASCAR Euro Series ha presentato ufficialmente il calendario per la stagione 2026, un evento che coinvolgerà sei Paesi europei e culminerà in un momento cruciale: i Playoffs. L’Italia si troverà al centro della scena durante questa fase decisiva, rappresentando un vero e proprio snodo strategico per l’assegnazione dei titoli continentali.

Il campionato avrà inizio dal 16 al 19 aprile con il primo round che si terrà in Spagna, sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Questo sarà il prologo di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni. Successivamente, il circus si sposterà in Francia, a Le Castellet, dal 23 al 24 maggio, segnando il ritorno al Circuit Paul Ricard dopo un’assenza di oltre un decennio. Il 6 e 7 giugno, i piloti si sfideranno nel Regno Unito, sul leggendario tracciato di Brands Hatch.

Il ruolo cruciale dell’Italia nei Playoffs

Dopo una pausa estiva, il campionato riprenderà con il NASCAR GP Czech Republic all’Autodrom Most, previsto per il 29 e 30 agosto, che segnerà l’ultima tappa della fase regolare. A questo punto, l’attenzione si sposterà sull’Italia, dove si svolgerà il NASCAR GP Italy, in programma dal 18 al 20 settembre presso l’Autodromo di Vallelunga. Qui si terranno le due semifinali dei Playoffs, entrambe con punteggio doppio, rendendo questo evento un vero e proprio catalizzatore di emozioni.

Vallelunga: il cuore della competizione

La tappa italiana non sarà una gara come le altre. Con la sua nuova posizione nel calendario, Vallelunga si trasforma da semplice evento della stagione a epicentro della corsa al titolo. Le due semifinali italiane, fissate per il 19 e il 20 settembre, determineranno i piloti che accederanno alla finale di Zolder, in Belgio, prevista per il 17 e 18 ottobre, dove verrà assegnato il titolo.

Strategia e tensione: l’importanza dei Playoffs

Dal punto di vista strategico, l’Autodromo di Vallelunga rappresenta una vera e propria arena dove si sfideranno nervi, strategie e ambizioni. Con il sistema di punteggio doppio in vigore per i Playoffs, ogni errore potrebbe costare caro; una sola disattenzione potrebbe compromettere un’intera stagione. Ogni risultato avrà il potere di riscrivere le gerarchie della competizione, rendendo l’atmosfera particolarmente tesa e avvincente.

Un evento centrale nella NASCAR Euro Series

In un contesto dove il campionato si distingue per l’accesso diretto ai paddock e per l’atmosfera tipicamente americana, il round italiano non sarà solo una semifinale, ma diventerà un evento centrale della narrativa sportiva della NASCAR Euro Series 2026. L’Italia avrà il compito di fungere da giudice sia tecnico che emotivo, con l’attenzione di tutti rivolta verso le emozioni che questa competizione porterà con sé.