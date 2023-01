Nonostante alcune limitazioni iniziali, i neopatentati hanno una vasta scelta di auto perfette per le loro esigenze.

Cosa possono guidare i neopatentati e quali sono le regole a cui attenersi? Ci sono diverse limitazioni da conoscere, a cui sono generalmente soggetti gli individui che hanno conseguito la patente da meno di tre anni.

Non rispettare determinate regole significa incorrere in sanzioni piuttosto salate ma anche mettersi in situazioni pericolose.

Ecco un breve riassunto di tutte le regole principali da conoscere, dai limiti di velocità ai limiti di cavalli da rispettare.

Neopatentati: cosa possono guidare?

Prima di scegliere l’auto da guidare, è bene sapere che i neopatentati non possono guidare veicoli con potenza superiore ai 55 kW/t. Per quanto riguarda la categoria M1, la potenza non può superare i 70 kW.

Proprio per questo motivo sarà necessario calcolare il rapporto potenza-peso, e per farlo dovrete:

Calcolare la massa a vuoto del veicolo Aggiungere il peso dell’autista Dividere il valore per 1000 (ovvero la massa in tonnellate) Individuare il valore della potenza del motore Infine dividere quest’ultimo per la massa ottenuta precedentemente

Anche i limiti di velocità sono estremamente importanti per i neopatentati, ovvero 100 km/h su autostrada e 90 km/h su strade extraurbane principali.

Fate attenzione, perché altrimenti potreste perdere il doppio dei punti o farvi sottrarre direttamente l’auto. Insomma, non si scherza.

Le migliori auto per neopatentati

Tra le migliori auto troviamo:

Renault Clio

Suzuki Swift

Audi A1

Hyundai i10

Lancia Ypsilon

Fiat Panda

Dacia Duster

Dacia Sandero

Fiat 500

Mini One

Kia Picanto

Opel Corsa-e

Peugeot e-208

Dacia Spring

Smart fortwo

MG ZS EV

Le auto più economiche

Le auto a prova di budget sono:

Dacia Sandero Kia Picanto Hyundai i10 Fiat Panda Lancia Ypsilon Renault Twingo Volkswagen up! Toyota Aygo X Peugeot 208 Fiat 500

