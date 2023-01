I neopatentati, nonché coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, devono rispettare dei limiti di cavalli specifici. Ci sono infatti diverse regole e limitazioni volte alla protezione del guidatore. Non rispettarle significa incorrere in sanzioni e perdita di punti, nonché imbattersi in potenziali eventi pericolosi.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Neopatentati: quali sono i limiti per i cavalli

Per quanto riguarda i possessori di categoria B, per il primo anno non si possono guidare veicoli con potenza superiore a 55 kW/t (tara). I possessori di veicoli di categoria M1, invece, non possono guidare veicoli di potenza superiore a 70 kW.

Per scoprire se un’auto è adatta a voi, dovrete calcolare il rapporto peso-potenza. Innanzitutto, la regola principale è questa: il massimo rapporto peso-potenza deve corrispondere a massimo 55 kw per tonnellata, come anticipato prima.

Ciò significa che l’auto non deve essere più potente di 70 kw, quindi 95 cavalli.

Per calcolare il rapporto peso-potenza dell’auto dovrete:

Individuare la massa a vuoto del veicolo

del veicolo Aggiungere il peso dell’autista

Dividere il valore per 1000 (massa in tonnellate)

(massa in tonnellate) Cercare il valore della potenza del motore

Dividere quest’ultimo per la massa.

Limiti di velocità e importanza della P

Anche i limiti di velocità devono essere assolutamente rispettati: autostrada massimo 100 km/h e 90 km/h su strade extraurbane principali.

Assicuratevi di rispettare queste regole, altrimenti l’auto potrebbe essere sottratta e potreste perdere il doppio dei punti, essendo neopatentati.

Anche la P è particolarmente importante, soprattutto quando si usa il foglio rosa. Solo in quest’ultimo caso è obbligatoria, in quanto gli altri conducenti vi riconosceranno e adatteranno la loro guida alla vostra.

Assicuratevi che il materiale sia retroriflettente e che la lettera sia ben visibile. Se avete già conseguito la patente, la scelta sarà opzionale (ma comunque consigliata per i primi tempi).

