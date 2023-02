Come sapere se un’auto è per neopatentati? In realtà è molto semplice, ma è di vitale importanza rispettare le regole e le limitazioni che vengono imposte in questa fascia di tempo.

Per neopatentati, infatti, ci si riferisce a coloro che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito. A fine articolo vi consiglieremo anche alcuni modelli perfetti per i neopatentati.

Come sapere se un’auto è per neopatentati?

Per il primo anno, i neopatentati non possono guidare veicoli con una potenza superiore a 55 kw/t. Per quanto riguarda la categoria M1, invece, la potenza non può superare i 70 kW.

Calcolare il rapporto potenza-peso è piuttosto semplice e può essere fatto in pochi minuti.

Basterà:

Individuare la massa a vuoto del veicolo

del veicolo Aggiungere il peso dell’autista

Dividere il valore per 1000 (massa in tonnellate)

(massa in tonnellate) Cercare il valore della potenza del motore

Dividere quest’ultimo per la massa

Il valore complessivo supera i 55 kW per tonnellata? Significa che non potete guidare il veicolo.

Si può guidare un’auto di grossa cilindrata se accompagnati?

Sì, è possibile, ma solo se si è accompagnati da una persona esperta e che non superi i 65 anni di età.

L’accompagnatore dovrà quindi avere la patente da almeno dieci anni e dovrà istruirvi.

Potrete guidare auto di grossa cilindrata solo se accompagnati da loro, altrimenti potreste imbattervi in severe sanzioni.

Le migliori auto per neopatentati

Tra le migliori auto troviamo:

Renault Clio

Suzuki Swift

Audi A1

Hyundai i10

Lancia Ypsilon

Fiat Panda

Dacia Duster

Dacia Sandero

Fiat 500

Mini One

Kia Picanto

Opel Corsa-e

Peugeot e-208

Dacia Spring

Smart fortwo

MG ZS EV

LEGGI ANCHE: