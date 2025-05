Il pilota emiliano della Ducati trionfa nella superpole race e in gara-2, consolidando la sua leadership.

Un inizio di giornata promettente per Bulega

La domenica di Nicolò Bulega si è aperta con una vittoria schiacciante nella superpole race, un risultato che ha segnato un netto riscatto dopo le difficoltà affrontate ad Assen. Il pilota emiliano ha dimostrato una grande determinazione, riuscendo a mantenere la prima posizione sin dai primi giri, senza mai farsi superare da Toprak Razgatlioglu, che ha comunque accumulato punti preziosi in vista delle prossime gare. Sul podio, insieme a Bulega, è salito Alvaro Bautista, seguito da un Sam Lowes che ha mostrato un miglioramento significativo rispetto alla gara precedente.

Una gara-2 da incorniciare

Il pomeriggio ha visto Bulega ripetere la sua performance straordinaria, partendo con cautela e lasciando che Razgatlioglu prendesse l’iniziativa nei primi giri. Tuttavia, il pilota della Ducati ha rapidamente ripreso il comando, non lasciando spazio agli avversari fino alla bandiera a scacchi. La sua Ducati Panigale V4 R ha dimostrato di essere un’arma letale sul tracciato di Cremona, permettendo a Bulega di stabilire nuovi record. Al termine della gara, il podio ha visto nuovamente Razgatlioglu e Bautista, con Danilo Petrucci che ha effettuato una rimonta straordinaria, chiudendo in quarta posizione e confermandosi il miglior pilota indipendente.

Classifica e prospettive future

Con questi risultati, Bulega ha ampliato il suo vantaggio in classifica, ora con 30 punti di distacco da Razgatlioglu, mentre Bautista insegue a 69 punti. La lotta per il titolo si fa sempre più avvincente, con Bulega che si conferma come uno dei protagonisti principali del campionato. La prossima tappa del WorldSBK si preannuncia entusiasmante, con i piloti pronti a sfidarsi su circuiti che potrebbero favorire diverse moto e strategie. La stagione è ancora lunga e ogni gara potrebbe riservare sorprese.