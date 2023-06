Dopo MG, è il turno di Nio di intraprendere la strada dell’auto elettrica con la sua ET5 Touring. L’autovettura da turismo rappresenta quasi il 9% delle vendite di autovetture in Europa e la sua quota sale al 20% nel segmento D. Questa percentuale è ancora più elevata in alcuni Paesi, come la Germania (30% del segmento D).

Questa percentuale è ancora più alta in alcuni Paesi, come la Germania (30% del segmento D). Tuttavia, in attesa della Peugeot e-308 SW o della Volkswagen ID.7 tra qualche mese, nessun costruttore europeo mainstream offre attualmente un’auto elettrica. Peggio ancora, con lo sviluppo delle auto elettriche e la proliferazione dei SUV, alcuni specialisti del settore stanno pensando di rinunciare.

Vi presentiamo la Nio ET5 Touring, una sexy utilitaria elettrica

Ecco una nuova proposta per gli appassionati di utilitarie a trazione elettrica. Come la MG5, proviene da un produttore cinese, Nio. Basandosi sulla sua berlina ET5, Nio ha progettato una slanciata station wagon. Utilizza il nome Touring, tanto caro a BMW (il suo target preferito…) e, come le auto bavaresi, gioca la carta della tenuta dinamica piuttosto che quella del carico. Il Cx è leggermente più basso: 0,25 contro 0,24 della berlina.

Le dimensioni sono esattamente le stesse della berlina: 4.790 mm di lunghezza, 1.960 mm di larghezza e 1.499 mm di altezza. Naturalmente, l’aumento dello spazio del bagagliaio, una carenza abituale dei modelli cinesi, non è nulla di spettacolare. Con 450 litri (64 in più), è decente per il mercato europeo se confrontato con i volumi offerti da Serie 3, A4 e Classe C. Tuttavia, il portellone e il sedile a tre posti (40/20/40) consentono di guadagnare in praticità e di aggiungere 42 litri sotto il pavimento.

Per il resto, a parte l’ampio tetto panoramico (1,35 m²), l’abitacolo è identico a quello della berlina. È disponibile in nero, bianco, beige, grigio, viola e marrone (gli ultimi due non disponibili in Europa).

Motori

A parte le modifiche alla parte posteriore, non c’è nulla che distingua la station wagon dalla berlina. Lo stesso vale per la motorizzazione, con trazione integrale. Il motore anteriore sviluppa 150 kW / 204 CV e quello posteriore 210 kW / 285 CV. Quindi un totale di 360 kW / 490 CV e 700 Nm. Sono disponibili batterie da 75 o 100 kWh, e presto una versione da 150 kWh. Ed è ancora compatibile con la sostituzione delle batterie.

L’autonomia è inferiore di 30 km rispetto alla berlina, con 530, 680 e 990 km nel ciclo CLTC. I dettagli non sono ancora disponibili per l’Europa, ma Nio ha annunciato un’autonomia WLTP di 560 km per la versione da 100 kWh. La tenuta è certificata per trainare fino a 1.400 kg.

Non è ancora disponibile il prezzo per l’Europa, ma in Cina il prezzo della tenuta è identico a quello della berlina. In Europa, ciò significa un prezzo di acquisto di 47.500 euro (Germania), o di 1.013 euro al mese con un abbonamento tutto compreso.

LEGGI ANCHE: