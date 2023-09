Nissan Sentra torna a far parlare di sé dopo i modelli visti negli ultimi anni. La berlina prodotta dalla casa giapponese si rinnova esteticamente promettendo le consuete caratteristiche che l’hanno resa una delle più vendute in particolare in nord America. In questo articoli i dettagli relativi al MY2024.

Nissan Sentra 2024: interni e colori

Gli interni della Sentra 2024 sono spaziosi e confortevoli, perfetti quindi per i lunghi viaggi, habitat naturale dell’auto. Ampio spazio per testa e gambe in quelli posteriori, di conseguenza vi sono pochi problemi in termini di abitabilità per le persone alte.

L’auto è naturalmente tecnologica, come ci si aspetterebbe, dotata di un sistema di infotainment da 8 pollici con collegamento ad Android Auto ed Apple Car Play. I sedili anteriori sono riscaldati e il climatizzatore automatico è bi-zona.

La Sentra è personalizzabile in 3 diverse tinte cromatiche tra cui Electric Blue un blu metallizzato che rende l’auto davvero vistosa, Scarlet Ember Tintcoat è un arancio metallizzato, utilizzato per presentarla alla stampa, un colore che si rifà a quello della GT-R R35. Infine vi è il colore Super Black ovvero il classico nero metallizzato che conferisce il perfetto mix tra eleganza e sportività.

I prezzi dell’auto

Nissan Sentra 2024 debutterà prossimamente sul mercato statunitense, purtroppo anche questo modello non sarà presente sulle strade europee come da tradizione.

La versione base denominata S parte da 19.090$ mentre la top di gamma SL parte da 25.400$ cifre gestibili per una berlina adatta all’utilizzo sia cittadino che autostradale.

Il prezzo è infatti in linea con quello che la macchina promette. Non basta convertire il dollaro in euro per stabilire che l’auto costa meno perché vi è un costo di vita diverso tra Europa ed USA. In generale sono cifre adatte ad una vettura media di nuova produzione per il mercato americano.