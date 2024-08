La Nissan GT-R resta una vettura iconica in ogni angolo del globo con milioni di appassionati che ne apprezzano la potenza e la qualità costruttiva. La sportiva giapponese è assente dal mercato europeo già da diversi anni a causa delle normative legate all’inquinamento dato sia dalle emissioni che a livello acustico per via del suono del motore. Tuttavia potrebbe arrivare un’edizione finale celebrativa.

Nissan GT-R: addio in grande stile

Notizie provenienti dal Giappone parlano di un‘edizione limitata a 1.500 esemplari, di cui 300 firmati dalla divisione sportiva Nismo, per dire definitivamente addio alla R35 vettura lanciata come concept nel 2007 e che in questi 17 anni è stata apprezzata davvero molto con dati di vendita positivi.

I rumors indicano una potenza prossima ai 710 cavalli e un valore di coppia di 780 Nm cifre che il V6 3.8 della GT-R può reggere tranquillamente. Al momento non si sa se verrà cambiata l’estetica e se vi saranno ulteriori modifiche.

Dopo il lancio del Model Year 2024 in Giappone e nei mercati in cui è ancora presente Nissan starebbe già iniziando a concentrare i propri sforzi sul modello che dovrebbe succedere a “Godzilla”.

La coupé del futuro, solo elettrica

Qualora la GT-R dovesse andare in pensione è prevista una nuova generazione di coupé dotate di motori elettrici e batterie allo stato solido.

Il modello sarà infatti basato sulla concept Hyper Force e potrebbe vedere il debutto in prossimità del 2030. I dati che potrebbe dichiarare sono davvero interessanti e porterebbero questa nuova sportiva ad infastidire parecchie altre auto.

Non resta che aspettare il susseguirsi degli eventi e scoprire se effettivamente sarà il canto del cigno di Godzilla o se ci potrà essere ancora un’ultima generazione per questa sportiva unica nel panorama automobilistico.