Nissan Micra 2025: prezzo, scheda tecnica

La Nissan Micra è pronta per un cambiamento totale a partire dai prossimi anni, una data di debutto provvisoria c’è già ed è il 2025. In questo articolo dedicato vediamo come potrà essere, analizzandone la scheda tecnica ed il prezzo con cui potrà arrivare sul mercato italiano.

Nissan Micra 2025: la scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico la nuova Nissan Micra che dovrebbe debuttare nel 2025 avrà molto in comune con la prossima generazione di Renault 5, al momento vista realmente solamente in veste prototipale.

Si tratterebbe quindi di una citycar con carrozzeria a due porte con una lunghezza inferiore ai quattro metri. Per il sistema propulsivo, la nuova Micra arriverà con un motore elettrico. Crediamo singolo con una potenza di 136 cavalli.

L’autonomia nel ciclo WLTP dovrebbe avvicinarsi ai 400 km con una sola ricarica, la batteria infatti posizionata sotto l’auto avrà una capacità di 50 kWh.

Se i dati annunciati saranno confermati la nuova Micra che debutterà nel 2025 sarà un’auto dotata di una discreta potenza che le permetterà di muoversi agilmente nel traffico.

L’elettrico le permetterà infatti di avere maggiore potenza rispetto alle sorelle endotermiche presenti attualmente a listino che hanno si motori brillanti ma dotati di poca cavalleria, ben compensata dal poco peso.

Nel modello del 2025 i cavalli saranno ancora pochi se abbinati al peso dell’auto che sarà maggiore, dato che le batterie sono molto pesanti, conseguentemente Micra rientrerà anche nella versione elettrificata nella categoria delle Citycar.

Il prezzo

Il prezzo di Micra 2025 sarà competitivo, basandosi sulla piattaforma della Renault 5 il target di riferimento sarà il medesimo, la casa francese ha fatto sapere che il prezzo di lancio si avvicinerà ai 25.000 euro.

Micra avrà anch’essa un costo simile che renderebbe l’elettrico alla portata di molte persone. In futuro scopriremo se questa idea verrà realizzato o se l’auto avrà un prezzo superiore.