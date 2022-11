Noleggio a lungo termine: cosa bisogna sapere

Il noleggio a lungo termine è un'ottima soluzione se ti serve una macchina ma non vuoi comprarla o ne hai già una in un'altra città.

Il noleggio a lungo termine di un’auto è una soluzione sempre più gettonata non solo tra le aziende, ma anche tra i privati. Si tratta di un contratto che viene stipulato tra la compagnia di noleggio e il noleggiante e che permette a quest’ultimo di poter disporre di una macchina per un periodo di tempo prestabilito senza oneri derivanti dall’acquisto o dalla gestione della stessa. Infatti, il canone mensile da versare per il noleggio, comprende molteplici servizi che consentono all’automobilista di mettersi al volante senza preoccupazioni.

Come noleggiare una vettura a lungo termine?

Per noleggiare una vettura a lungo termine, bisogna rivolgersi a una compagnia di noleggio affidabile per la stipula del contratto. Prima della sottoscrizione, però, ci sono dei dettagli da stabilire. Come primo step, infatti, è necessario scegliere la vettura da noleggiare. Le compagnie di noleggio lungo termine in genere acquistano le auto dai produttori secondo le preferenze del noleggiante, ma dispongono anche di una serie di veicoli pronti all’uso, che i clienti possono scegliere per ridurre i tempi di consegna. Successivamente, bisogna stabilire la durata del contratto (in genere, il noleggio a lungo termine dura tra i 24 e i 60 mesi) e i km inclusi. Superando il kilometraggio fissato dal contratto, infatti, è previsto un sovraprezzo; per questo motivo è consigliabile fare una stima precisa dei km che si percorrono abitualmente, in base alle esigenze quotidiane. Infine, è necessario configurare il pacchetto di servizi inclusi nel canone. Alcuni sono obbligatori, come la copertura assicurativa o gli interventi di manutenzione; altri, invece (come ad esempio la carta carburante o l’energy key per i veicoli elettrici; il veicolo sostitutivo; il cambio pneumatici ecc.) sono facoltativi e comportano un canone più alto.

A chi è consigliato il contratto di noleggio a lungo termine

Fino a non molti anni fa il contratto di noleggio veniva stipulato principalmente dai professionisti, che, per ragioni di lavoro, necessitavano sempre di un veicolo nuovo e performante. Con il passare degli anni, i vantaggi di questa forma contrattuale sono diventati evidenti anche ai privati. Ma a chi è consigliato questo particolare contratto? Il noleggio a lungo termine è sicuramente indicato per tutti coloro che amano cambiare auto con una certa frequenza. In questo modo, infatti, sarà possibile guidare auto diverse senza temere la svalutazione. Ancora, il contratto di noleggio a lungo termine potrebbe essere utile anche a tutti coloro che hanno bisogno di un’auto ma non hanno a disposizione la somma necessaria per poter compiere un investimento iniziale impegnativo. Infine, il noleggio a lungo termine è consigliato a tutti coloro hanno molti impegni e non riescono a gestire tutte le incombenze che derivano dall’avere un’auto, come ad esempio il pagamento dell’assicurazione, la manutenzione etc. Tutti questi servizi, infatti, e molti altri ancora, sono compresi nel canone mensile.

Quali sono i requisiti per stipulare il contratto

Generalmente le compagnie di noleggio richiedono, per poter stipulare il contratto, un’età minima che va dai 18 anni fino a un massimo di 70 anni. Ancora, per poter noleggiare un veicolo è necessario essere in possesso della patente di guida e un contratto di lavoro o una visura camerale aggiornata. Ovviamente i requisiti possono variare a seconda della compagnia.