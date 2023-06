Il Challenger ha aggiunto alla sua gamma il modello V217, un furgone trasformato con letti gemelli ribaltabili.

Challenger V217: caratteristiche, design, interni

Spazio ottimizzato

Il modello V217 di Challenger (parte del Gruppo Trigano) fa al caso vostro. Basato di serie su un Fiat Ducato 2.2 da 120 CV, il furgone trasformato tricolore con ruote da 16″ rientra nella categoria dei veicoli ricreazionali compatti, misurando 6,36 m di lunghezza e 2,05 m di larghezza. All’interno del furgone, lo spazio abitativo per gli occupanti è ottimizzato.

Nell’area lounge c’è un sedile a panca rivolto verso la strada per due adulti, che può essere combinato con un tavolo pieghevole e con sedili della cabina girevoli e regolabili in altezza (con doppio bracciolo), in particolare per i pasti.

Una vera cabina doccia

Per il sostentamento, il V217 di Challenger (che dal 1985 progetta e produce veicoli per il tempo libero nella regione del Rodano) dispone di un fornello a gas protetto a due fuochi e di un frigorifero da 70 litri. Gli spazi di stivaggio e le nicchie sono numerosi, compresi diversi armadietti in alto. Con diversi lucernari lunghi in tutto il veicolo per far entrare la luce naturale, il V217 dispone di un’illuminazione al 100% a LED all’interno e all’esterno.

Il bagno del furgone, dotato di finestra, è un vero e proprio tour de force (anche se questo vale anche per la maggior parte dei concorrenti di oggi), che combina un lavabo, una toilette e… una vera cabina doccia! Per avere la cabina pieghevole, invece, bisogna scegliere la finitura Road Edition VIP.

