Basato su un Peugeot Boxer 2.2 140 CV di serie, il profilo 666F di Rapido torna per quest'estate in allestimento Ultimate Line.

Dopo il 2021 e il 2022, quest’estate Rapido gioca nuovamente la carta dell’Ultimate Line su sette modelli immediatamente disponibili nel suo catalogo. Una versione arricchita da un equipaggiamento di serie e da alcune modifiche estetiche.

Camper Rapido 666F Ultimate Line: caratteristiche, design, interni

Il profilo 666F è stato aggiornato esteticamente all’Ultimate Line, conferendo a questo camper tricolore un design esterno esclusivo, ruote in lega leggera da 16″, rivestimenti in tessuto poliammidico e cuscini esclusivi (oltre al ricamo Ultimate Line sul tappeto del portacelle e sui poggiatesta dei sedili della cabina).

Sono inoltre presenti un interruttore dimmer per l’illuminazione indiretta nel salone e nella camera da letto, una colonna doccia con finitura in alluminio retroilluminata, un lavabo con credenza in stile barca e persino… un aspirapolvere incorporato!

Un salone generoso e due panche

Per quanto riguarda l’equipaggiamento del Rapido, non dimenticate il Truma Combi 6 EH (gas + elettrico) con controllo del riscaldamento CP Plus fornito di serie, o il serbatoio delle acque reflue riscaldato. Per il resto, il grande Rapido 666F (7,49 m di lunghezza) vanta ancora un generoso salone aperto, con tavolo pieghevole e due panche contrapposte.

C’è anche un locale doccia privato, con lavabo, mobile portaoggetti e… doccia separata dalla toilette a cassetta, un mobile con credenza in stile barca.

Luce naturale e letti trasformabili

Ben equipaggiato con lucernari e vani portaoggetti, in particolare quelli sul tetto, questo profilo francese offre una cucina ben studiata e ben attrezzata: un (modesto) piano di lavoro (illuminato), un piano cottura a 2 fuochi in acciaio inox goffrato con coperture nere separate e accensione piezoelettrica, vari cassetti bassi con chiusura centrale elettrica, una cappa aspirante integrata illuminata a LED e un frigorifero da 145 litri.

Nella parte posteriore, due letti gemelli con testiere retroilluminate e armadi sospesi… un letto trasformabile in letto matrimoniale trasversale per due adulti: ben pensato! Un letto fisso con rete in alluminio, doghe attive in multistrato e materasso in schiuma di marca. Infine, è disponibile come optional un letto a tetto elettrico aggiuntivo per due persone

