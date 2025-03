Introduzione alle nuove modalità di accesso

Il Portale dell’Automobilista, una piattaforma fondamentale per la gestione dei servizi automobilistici in Italia, ha recentemente aggiornato le modalità di accesso. Questa piattaforma, sotto l’egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consente agli utenti di consultare informazioni e gestire vari servizi, come il controllo dei punti della patente e la prenotazione della revisione dell’auto. A partire da una data specifica, l’accesso al portale richiederà l’uso dello Spid di livello 2, una novità che interessa tutti gli utenti maggiorenni.

Accesso per cittadini maggiorenni e minorenni

Per gli utenti maggiorenni, l’accesso al Portale dell’Automobilista può avvenire attraverso le credenziali Spid o Cie. È importante notare che la maggior parte dei cittadini ha già queste credenziali, rendendo l’accesso relativamente semplice. Tuttavia, per i cittadini di età compresa tra 14 e 18 anni, così come per le imprese e gli utenti interni, è necessario utilizzare un username e una password scelti durante la registrazione al portale. Questo sistema di accesso diversificato garantisce una maggiore sicurezza e facilita l’utilizzo della piattaforma da parte di diverse categorie di utenti.

Il ruolo dello Spid e i suoi livelli di sicurezza

Il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (Spid) è un sistema che consente di accedere a diversi servizi online con un’unica identità digitale. Esso prevede tre livelli di sicurezza: Spid 1, Spid 2 e Spid 3, ognuno con un grado di sicurezza crescente. Fino al 26 febbraio, era sufficiente avere lo Spid di livello 1 per accedere al Portale dell’Automobilista. Tuttavia, con le nuove disposizioni, è ora necessario avere almeno il livello 2 per garantire un accesso più sicuro e protetto ai servizi offerti.

Servizi disponibili sul Portale dell’Automobilista

Il Portale dell’Automobilista offre una vasta gamma di servizi utili per gli utenti. Tra i principali, troviamo la possibilità di controllare i punti della patente, prenotare la revisione dell’auto e accedere a informazioni relative alla propria situazione automobilistica. Inoltre, l’app iPatente, disponibile per dispositivi Android e iOS, consente di accedere agli stessi servizi del portale, ma in un formato ottimizzato per i dispositivi mobili. Questo rende la gestione delle pratiche automobilistiche ancora più comoda e accessibile per tutti gli utenti.